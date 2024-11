Borghi sostenibili e nuove opportunità

Approda a Lucignano domani l’evento annuale "Rigenerazione urbana nella Toscana diffusa". Un’occasione di confronto, condivisione e aggiornamento sul tema voluto dalla Regione Toscana con uno sguardo volto alle nuove opportunità fornite dai modelli innovativi di utilizzo e gestione dei luoghi urbani. L’appuntamento è in programma dalle ore 9 al teatro Rosini nel cuore del centro storico della cittadina della Valdichiana. "In un panorama generale – confermano gli organizzatori - che vede in Regione Toscana un crescente interesse verso i comuni meno popolosi e più distanti quelli della ‘Toscana diffusa’, il tema della rigenerazione urbana si pone ancora una volta non solo come elemento di riqualificazione di spazi e immobili in disuso o sottoutilizzati ma anche come fattore di inclusione sociale e volano per la valorizzazione degli elementi identitari dei territori". All’iniziativa in programma il 15 novembre interverranno il presidente Eugenio Giani, gli assessori Stefano Baccelli (infrastrutture e governo del territorio) e Serena Spinelli (politiche sociali e edilizia residenziale pubblica). "Lucignano rappresenta un esempio di come anche i piccoli comuni possano essere protagonisti di un futuro sostenibile e inclusivo", dice Casini.