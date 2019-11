Arezzo, 24 novembre 2019 - La curiosità è tanta, la gente fa capannello, assedia Alessandro Borghese che qualche selfie lo e qualcuno lo rifiuta. In città ha fatto dunque irruzione «4 Ristoranti», programma cult di Sky con decine e decine di puntate già trasmesse in un vorticoso giro d’Italia culinario che ha toccato tutte le regioni, compresa ovviamente la Toscana.

Firenze, il capoluogo, è stata protagonista dell’ultima serie, adesso tocca ad Arezzo e per la città è sicuramente una promozione di livello, un’altra vetrina televisiva dopo le tante che negli ultimi anni ci sono state, la più recente quella di «Provincia Capitale» su Raitre. Ieri la troupe di Borghese ha stazionato in via Madonna del Prato, dalle parti del ristorante Il Grottino, con qualche episodio che non è stato proprio il massimo della simpatia.

Lo staff ha infatti protestato contro la presenza del nostro fotografo sulla centralissima strada che sale verso piazza San Francesco; come se non avessimo il diritto, noi come ogni altro aretino o turista che sia, di scattare immagini in un luogo pubblico, in una via peraltro affollatissima specie nel periodo della Città di Natale e del mercato tirolese.

Legittimo l’obiettivo dei curatori del programma di mantenere la suspense, ma è ormai un segreto di Pulcinella il nome dei ristoranti in sfida, che sono sulla bocca di tutti, pubblicati nei media online, fatti oggetto sui social di un frenetico passaparola. Tant’è.

Al di là delle quisquilie e delle inutili discussioni su situazioni oggettive, prendiamo tutto il buono che c’è dalla presenza di Sky in città. Il programma di Alessandro Borghese, lo chef di famiglia nobile nonché figlio di Barbara Bouchet, è seguitissimo in tv, prima appunto su Sky, poi anche in altri canali visibili in chiaro.

E oltre ai piatti della tradizione aretina, avranno modo di mettersi in luce le bellezze della città, grazie a spettacolari inquadrature degli angoli più suggestivi, iniziando da Piazza Grande dove un altro noto ristorante, la Lancia d’Oro, partecipa alla sfida, insieme a Mariano (Saione) e allo Ciao di Sant’Agostino. Proprio in Piazza Grande, Borghese ha stazionato a lungo dopo il suo arrivo nella giornata di venerdì.

Il giovedì era invece piombato in città l’inconfondibile furgone nero dei «4 Ristoranti», avvistato da migliaia di persone, in preparazione delle quattro degustazioni. Tappa gastronomica della troupe era stata la Bottega di Rebecca, in via della Chimera, locale spartano ma dove la tradizione aretina si sente prepotente e scommettiamo che sarà stata particolarmente apprezzata.

Borghese dovrebbe restare in città fino a domani per stabilire il verdetto e accogliere i ristoratori, arrivati in un furgone dai vetri oscurati, davanti al locale che risulterà vincente. Naturalmente ci gusteremo tutto in Tv.