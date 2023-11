Book Festival da Strega. Tocca a Piccolo e Scarpa

di Luca Amodio

FOIANO

Tris di premi Strega. La città del Carnevale diventa la capitale del libro. E’ ancora lungo il secondo weekend del Foiano Book Festival, si va avanti fino a domenica 12 tra libri e musica. Oggi nella Sala Furio del Furia spazio alla grande narrativa italiana con ben due autori vincitori del Premio Strega. Si inizia alle 17 con Francesco Piccolo scrittore e sceneggiatore e autore di molti degli testi poi portati al cinema da Nanni Moretti, Paolo Virzi, Silvio Soldini e Francesca Archibugi. Al pubblico presenterà il suo ultimo libro "La Bella Confusione", vincitore del Premio Viareggio-Rèpaci 2023, un viaggio nel dietro le quinte di "Otto e mezzo" e "Il Gattopardo", due film epocali, girati contemporaneamente, e che tutti crediamo di conoscere benissimo. Ma se torniamo a quel mitico 1963, con Claudia Cardinale che corre da un set all’altro, Burt Lancaster che deve dimostrare di non essere un cowboy, Sandra Milo che ama l’amore più del cinema, Marcello Mastroianni troppo felice per interpretare il suo personaggio, ecco che si spalanca un mondo intero che Francesco Piccolo ci fa rivivere con lo spirito irripetibile di un’epoca. Un racconto unico e travolgente sulla forza del genio e su quella del destino.

Alle 18 arriva invece Tiziano Scarpa con il suo libro "La verità e la biro": un romanzo, una confessione, un saggio, un memoir, una meditazione brillante e appassionata sui nostri desideri, e su quest’epoca che ci vuole trasformare in esibizionisti e gladiatori. La serata si conclude alle 21 in sala Carbonaia: arriva il folk rock dei The Gang storica band italiana attiva dai primi anni 80. Con il loro rock di protesta tra punk, folk e impegno civile sono delle vere icone per le nuove generazioni di musicisti. Domenica 12 novembre ancora un premio Strega. Alle 17 in sala Carbonaia sarà la volta di Edoardo Nesi con il suo libro "I lupi dentro". un libro carico di malinconia e nostalgia Il protagonista e io narrante, Federico, si aggira con la sua vecchia Porche tra Prato e Firenze, riandando con il pensiero ai tempi della sua giovinezza, in cui pensava di aver avuto un "culo supremo" a nascere nel 1964. Il weekend si chiuderà alle 18 in sala Furio del Furia con un ospite speciale il carrista viareggino Enrico Vannucci che racconterà la sua leggendaria storia di carrista a Viareggio presentando anche il libro "Perdidavero". Iniziativa realizzata assieme al Carnevale di Foiano e Sciaballon.