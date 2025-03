Ambasciatore con Bono, leader degli U2. Lo studente nella campagna di solidarietà

Loro Ciuffenna (Arezzo), 25 marzo 2025 – Un traguardo importante per il giovane valdarnese Gianlucka Estrella Cappelletti, 21 anni, studente dell’Università Bocconi di Milano. Il ragazzo è stato selezionato tra centinaia di candidati per far parte del gruppo dei 40 youth ambassadors italiani scelti per il programma di volontariato 2025 di The ONE Campaign, organizzazione no-profit co-fondata da Bono, leader degli U2, che si batte per porre fine alla povertà estrema in Africa.

Residente a Loro Ciuffenna, Cappelletti avrà l’opportunità di promuovere la solidarietà internazionale e rafforzare i sistemi sanitari nei Paesi più vulnerabili. “Farò parte del programma di volontariato Youth Ambassadors e ONE Campaign, con il quale chiederemo a chi governa il mondo di garantire investimenti necessari nella salute globale e nell’assistenza pubblica allo sviluppo“ ha dichiarato lo studente con entusiasmo.

Il programma, attivo in diversi Paesi europei, coinvolge oltre 300 giovani volontari provenienti da Italia, Regno Unito, Francia, Germania, Belgio e Paesi Bassi. I partecipanti avranno il compito di incontrare decisori politici, partecipare a eventi e sensibilizzare i leader sulle necessità di aumentare i finanziamenti per le nazioni più fragili.

I giovani scelti per la campagna 2025

Tra le priorità ci sarà il sostegno a iniziative sanitarie globali e l’impegno nel far rispettare gli impegni italiani verso programmi come Gavi, l’Alleanza per i Vaccini, e il Fondo Globale per la lotta contro AIDS, tubercolosi e malaria. Gianlucka Cappelletti, in procinto di laurearsi alla Bocconi, ha sottolineato quanto la solidarietà internazionale sia oggi più che mai sotto attacco. “Nel corso del prossimo anno darò voce ai giovani di tutta Italia ed Europa, interagendo con i politici per sollecitare azioni concrete a favore dello sviluppo.

Questo sarà un anno cruciale per garantire gli investimenti necessari nella salute globale; è il momento di far sentire le nostre preoccupazioni”, ha dichiarato con determinazione.

A evidenziare il ruolo strategico degli Youth Ambassadors è Emily Wigens, Direttrice UE di ONE, che ha elogiato l’iniziativa e l’impegno dei giovani selezionati: “Le voci dei giovani sono estremamente potenti.

Il loro impegno arriva in un momento cruciale, mentre il mondo affronta le conseguenze devastanti dei tagli ai finanziamenti per combattere malattie come HIV/AIDS e malaria, oltre a fornire istruzione e pasti nutrienti ai bambini nelle zone di guerra.

Allo stesso tempo, i governi sono sotto pressione per aumentare i bilanci militari a scapito della solidarietà internazionale.

Tra i protagonisti di questa iniziativa spicca Bono, pseudonimo di Paul David Hewson, celebre cantautore, attivista e frontman della band U2, che da anni si dedica alla causa della solidarietà globale, promuovendo investimenti per un futuro più equo e sostenibile.