Bonazzoli: "A Reggio senza paure"

Non c’è due senza tre. E’ questo quel che spera il Lecco che, alle 16.15, affronta in trasferta la Reggiana dopo aver vinto nel giro di una settimana a Pisa e Palermo e aver mosso la classifica salendo a quota 7 punti. Di strada per levarsi dai bassifondi, ovviamente, per il Lecco ce ne è ancora da fare ma la squadra di Bonazzoli e Malgrati ora viaggia col vento in poppa e proverà a sfruttare l’occasione per far punti anche in casa della Reggiana di Nesta (14 punti). "A Reggio Emilia proveremo a dare continuità - ha detto Bonazzoli - facendo perno sulle nostre certezze". Al seguito dei blucelesti 700 tifosi. Tantissimi. Bonazzoli recupera Guglielmotti e Marrone al cento per cento così come Tenkorang e Agostinelli mentre Di Stefano è ancora out.

(4-3-3): Melgrati, Lepore, Marrone, Bianconi, Caporale; Ionita, Galli, Crociata; Sersanti, Novakovic, Buso. All.: Bonazzoli-Malgrati.

Fulvio D’Eri