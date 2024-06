"Bombardateci di versi". Arrivano i Raid poetici

BUCINE

Un’idea per costruire e condividere un’occasione in cui contrapporre all’eco delle bombe, la forza delle parole in poesia. La stagione invernale del Teatro Comunale di Bucine, per i lavori di manutenzione straordinaria del teatro, è slittata ne "La bella stagione", così sono in arrivo adesso spettacoli e incontri che prendono il via con "Raid poetici, bombardateci di versi" in programma il 13, 28 e 29 giugno. L’iniziativa è in collaborazione con: Circolo di lettura Stranilibri di Bucine, BetaDue Cooperativa sociale, Arci Valdarno, Pro Loco Bucine, Fattoria Casabianca, Biblioteca comunale di Bucine. Scrivi poesia e vorresti leggerla e farla conoscere? Vorresti confrontarti con altre persone che scrivono o semplicemente con persone che amano la poesia? Diesis Teatrango (www.diesisteatrango.it) ti invita allora a partecipare prenotando il tuo Raid poetico, 10 minuti durante i quali leggere o interpretare le tue composizioni. Il 28 giugno a partire dalle 18 e fino alle 20, sotto il Leccio secolare di Bellavista, alla Fattoria Casabianca nella campagna di Bucine. I raid sono senza tema definito, in ogni lingua e ogni modalità espressiva e, se si preferisce, qualcuno della compagnia teatrale potrà leggere per te o accompagnare con la musica. Non è una gara e non ci sarà nessun concorso e nessun giudizio. Per informazioni e prenotare il proprio raid poetico è possibile scrivere a [email protected] entro il 21 giugno. Il 13 giugno in occasione della Street Food a cura di Pro Loco Bucine e Commercianti alle 21 spazio a La poesia del rap con Gioscuro, Pablito e Johnny Raygun. In collaborazione con Vita da vicolo. Il 28 raid poetico dalle 18 alle 20, mentre sabato 29 giugno i Raid poetici continuano alla Biblioteca comunale di Bucine con un seminario di scrittura poetica (in orario 10 – 13, e 14:30 – 16:30) condotto da Antonella Giacon, poeta, formatrice in scrittura creativa e didattica della poesia, partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria. Alle 17 incontro pubblico Lo spazio dei sé, la poesia è un atto di pace, condotto da Antonella Giacon. Alle 18 presentazione del libro I riflessi delle cose, del poeta Stefano Olmastroni. Alle 19 si conclude la giornata con Piccoli esercizi di pace, lettura di poesie d’autore e di brevi testi scritti dagli alunni e dalle alunne delle classi quinte dell’Istituto comprensivo di Bucine. Info: 3714130749 [email protected]. E per i più piccoli domenica 30 giugno alle 18 sotto i grandi rami del Leccio di Bellavista alla Fattoria Casabianca, va in scena lo spettacolo Voci nel bosco con la Compagnia Compagni di viaggio.