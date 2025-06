Boat Therapy a Montedoglio per i giovani

PIEVE SANTO STEFANOSarà lo specchio d’acqua artificiale dell’invaso di Montedoglio ad ospitare la Boat Therapy. L’appuntamento, promosso dal Lions International di Sansepolcro, è fissato per la giornata odierna. Un vero e proprio "service project" dedicato a quelle persone, in particolare ragazzi, sotto certi aspetti meno fortunati, non dimenticando che il tempo trascorso in barca può anche avere effetti benefici per la salute; attività ricreative come la nautica sono oramai da anni promosse da terapisti occupazionali e professionisti della salute mentale, perché permettono di riposare, di recuperare le energie e di divertirsi. Sarà una giornata di festa voluta dal presidente del Lions biturgense, Claudio Tomoli. Il tutto è promosso in collaborazione con il Circolo del Remo e della Vela, proprio di Montedoglio con sede a Madonnuccia nel Comune di Pieve Santo Stefano. Il ritrovo è previsto nella sede dell’associazione che metterà a disposizione le imbarcazioni a vela, alle ore 9 con arrivo e iscrizioni; dalle 9.30 fino alle 13.30 si svolgerà la Boat Therapy. Fra le imbarcazioni, c’è anche quella dedicata a Silvana Benigno, l’indimenticata "mamma coraggio", che più volte è stata utilizzata nelle acque di Montedoglio per iniziative varie, anche a scopo terapeutico. I ragazzi verranno fatti salire nelle varie imbarcazioni a vela, con l’istruttori e muniti di appositi dispositivi di sicurezza, per un giro nelle acque di Montedoglio spinti proprio dalla forza del vento. Un appuntamento, questo del "service project" che si ripete ogni anno: le ultime due edizioni, sempre in estate, hanno visto come protagonista l’aria ed in particolare gli aerei con la "fly therapy".