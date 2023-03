Big e note a teatro Bloccati dalla neve e "That’s amore"

Su il sipario su un mercoledì sera a teatro tra big in scena, musica e balletto. Questa sera alle 21.15 al Teatro Wanda Capodaglio di Castelfranco Piandiscò, appuntamento con Bloccati dalla neve. Lo spettacolo di Peter Quilter con Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere per la regia di Enrico Maria Lamanna. Una commedia brillante che ha come tema la convivenza tra persone diverse, sia per carattere, sia per il modo di concepire il mondo e la vita, in una situazione al limite, di estrema necessità. Patrick è un uomo di mezza età che vive solitario in un cottage di campagna. Ama stare da solo. Negli anni ha sviluppato una sorta di misantropia.

Un giorno però, durante una violentissima tempesta di neve, la sua pace viene turbata. Judith, una donna che vive nel villaggio vicino, bussa alla porta chiedendo pane e uova. È interamente coperta di neve. Sui capelli si sono formati addirittura dei ghiaccioli! Patrick, indispettito, la accontenta, sperando che Judith se ne vada presto. Purtroppo per lui le cose si complicano. La tempesta di neve diventa ancora più violenta e un comunicato della polizia intima a tutti gli abitanti dei dintorni di non uscire all’aperto e di barricarsi in casa. Patrick e Judith sono costretti a dover convivere in quella quarantena forzata. Due caratteri forti messi costantemente a confronto,ventiquattro ore su ventiquattro.

Lo scontro è inevitabile. Seguono giorni di litigi continui, ma anche di risate e follia. Musica e danza nella stagione del Signorelli di Cortona, stasera è in arrivo "That’s amore", lo spettacolo prodotto da "Il Balletto di Siena" con le coreografie di Marco Batti. Uno spettacolo neoclassico che si muove sulle note delle più belle e famose canzoni italiane dagli anni ’30 ai ’70. Accanto all’impostazione comica e divertente di alcuni dei più grandi capolavori, si inserisce un’atmosfera romantica e nostalgica, capace di cullare gli spettatori tra i ricordi della loro infanzia e farli sognare sulle bellissime voci di Mina, Celentano, Gino Paoli e tanti altri, rievocando e celebrando un’Italia felice e spensierata. Batticuori, sorrisi, risate e lacrime accompagnano gli spettatori fino al brano che dà il nome allo spettacolo.

Angela Baldi