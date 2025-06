“Biffe” presenta stasera il suo libro sulla Valdambra

Arezzo, 24 giugno 2025 – Si aprirà oggi l’edizione 2025 delle “Notti d’Ambra”, la rassegna estiva del Comune di Bucine che anima ogni anno le serate del borgo. Ad accendere i riflettori, dalle ore 19:30 nella piazza del Teatro, sarà un valdambrino d’eccellenza: Vitaliano Fantoni, in arte “Biffe”, che presenterà il suo libro “Ambra – Diario di un paese”. Una graphic novel che è molto più di un fumetto. È un tuffo nel cuore della Valdambra, tra colline, volti familiari e memorie condivise. Un viaggio narrato e disegnato che attraversa i secoli, dall’Ottocento ai giorni nostri, per raccontare con ironia la vita quotidiana di un territorio autentico, fatto di umanità, aneddoti tramandati e paesaggi. Il tratto di Biffe, inconfondibile, riesce a restituire tutto questo: storie semplici che sanno di casa, personaggi popolari e popolani e una narrazione che fa sorridere, ma anche riflettere.

Nato nel 1938 ad Ambra, Vitaliano “Biffe” Fantoni ha un lungo percorso artistico alle spalle. Dopo gli studi all’Istituto d’Arte di Firenze, si trasferisce in Lombardia dove lavora per quasi vent’anni come progettista di medaglie. Vignettista di satira politica per importanti testate come il “Quotidiano dei Lavoratori” e la “Gazzetta di Arezzo”, ha firmato manifesti per grandi campagne e battaglie civili. Tornato in Toscana nel 1979, apre uno studio di grafica a San Giovanni Valdarno e si dedica alla formazione nelle scuole, oltre a proseguire con successo la sua attività artistica tra pittura, scultura e ceramica. Le sue opere sono presenti in musei e collezioni pubbliche e private, in Italia e all’estero.

Alla presentazione interverranno il Sindaco di Bucine Paolo Nannini, l’Assessore alla cultura Paola Mugnai, il presidente della Pro Loco di Ambra Alessio Ciabattini, il professor Pietro Clemente e Olivier Turquet dell’Associazione editoriale Multimage, che ha pubblicato il volume. Un appuntamento da non perdere per chi ama il disegno d’autore e le storie che restano nel cuore. Stasera, ad Ambra, si comincia con Biffe ed il suo diario di un paese.