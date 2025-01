Biblioteca, un tuffo silenzioso: mostra, laboratori e incontri con i silent book

Arezzo, 28 gennaio 2025 – La Biblioteca città di Arezzo partecipa al calendario d’incontri di oltre un mese, organizzato e curato da Francesca Failli, docente, formatrice ed esperta di linguaggi verbali e non, dedicato ai silent book per promuovere la diffusione dei libri “silenziosi” e ribadire la forza della letteratura di qualità nelle biblioteche della Rete documentaria aretina.

Il presidente dell’istituzione Alessandro Artini: “la biblioteca di Arezzo utilizza i silent book a fine d’inclusione. Si tratta di strumenti che possono rivelarsi utili in determinate fasi della vita, ad esempio quando si manifestano difficoltà di lettura. Raggiungere il più vasto pubblico possibile per una biblioteca è un obiettivo prioritario”.

Con Artini, oltre a Francesca Failli, hanno partecipato alla presentazione del progetto l’assessore Fabio Franchi di San Giovanni Valdarno ed Elena Cheli bibliotecaria al Comune di Montevarchi. Gli incontri e i laboratori ruotano attorno alla mostra bibliografica “Silent Books. Destinazione Lampedusa”, progetto nato nel 2012 grazie a IBBY - International Board on Books for Young People - IBBY Italia e Palazzo delle Esposizioni di Roma, con gli obiettivi di dischiudere mondi scavalcando confini e barriere e di raccogliere un fondo di libri senza parole per la biblioteca di Lampedusa.

Se un’immagine vale più di mille parole, i silenti book sono un’opportunità per scoprire come le tavole di famosi illustratori possano far nascere, quasi per magia, le parole per raccontare il proprio viaggio. Questo ricco viaggio inizierà sabato 1 febbraio nella Biblioteca dei ragazzi di Terranuova Bracciolini con “Storielline” di Miguel Tanco, edito da Fatatrac, una raccolta di “strisce” che hanno per protagonisti bambini e bambine, senza alcun adulto nei paraggi.

Laboratorio dai 6 anni, ore 10:30-12:30. Venerdì 7 febbraio a San Giovanni Valdarno, nella Biblioteca comunale Masaccio Palomar Casa della Cultura, incontro con il grande libro dei rumori, “Sdeng, bum, splash” di Benjamin Gottwald, Terre di Mezzo editore, un silent book che richiama suoni facendone un gioco fonico non scontato.

Attività dedicata ai bambini e alle bambine dagli 8 anni, ore 17-19. Sabato 8 febbraio s’inaugurerà alla Biblioteca di Montevarchi Ginestra Fabbrica della Conoscenza la mostra fruibile gratuitamente fino a sabato 8 marzo dedicata ai “Silent books. Destinazione Lampedusa” che raccoglie la migliore produzione internazionale di libri senza parole: un’occasione per approfondire la lettura di storie per immagini, con un’iniziativa dedicata agli insegnanti della scuola primaria per confrontarsi e sperimentare i silent book nella didattica: sempre sabato 8 febbraio alla Ginestra Fabbrica della Conoscenza dalle 9,30 alle 12,30.

Nella Biblioteca comunale Masaccio di San Giovanni Valdarno venerdì 14 febbraio, incontro con Linette, la vivace e originale bambina protagonista di “Concime per i piedi”, il primo silent book di una serie realizzata da Catherine Romat e Jean-Philippe Peyraud, Logos editore, un libro silenzioso costruito proprio come un fumetto con la capacità di far sorridere.

Per bambini dagli 8 anni, ore 17-19. In collaborazione con il progetto Faisa, attivo a Montevarchi dal 2022 con l’obiettivo di promuovere l’integrazione di cittadine di nazionalità straniera attraverso l’insegnamento della lingua italiana, venerdì 21 febbraio alla Ginestra Fabbrica della Conoscenza verrà proposto un incontro interamente dedicato alle donne: “Mentre tu dormi” di Mariana Ruiz Johnson, Carthusia Edizioni, un momento di confronto per raccontare abitudini e tradizioni al nascere dalla notte nel nostro e in altri paesi, ore 10-12.

Ancora a Montevarchi, sabato 22 febbraio, viaggio intorno al mondo appesi a un ombrello grazie al silent book di Ingrid e Dieter Schubert, “L’ombrello rosso”, edito da Lemniscaat. Per bambini dai 5 anni, ore 10-12. Sabato primo marzo sarà la volta del pluripremiato “Clown”, storia di un pupazzo che lotta per i suoi amici, rappresentato da Quentin Blake in una sequenza d’immagini descritte con umorismo e poesia, edito da Camelozampa.

Un laboratorio per bambini e bambine dagli 8 anni alla Ginestra Fabbrica della Conoscenza, ore 10-12. Giovedì 6 marzo alla Biblioteca città di Arezzo si terranno due laboratori con il silent book di Béatrice Rodriguez “Il ladro di polli”, Terre di Mezzo editore, una storia d’amicizia semplice e avvincente: il primo incontro per i bambini e le bambine dai 6 agli 8 anni sarà dalle 16:30 alle 18, a seguire per i più grandi 18-19:30.

Venerdì 7 marzo la proposta sarà di fare un salto nel Pleistocene accompagnando una tribù in un viaggio alla ricerca di un rifugio per la sopravvivenza: è qui che nasce “La prima storia che abbiamo raccontato” di Jairo Buitrago e Rafael Yockteng, Terre di Mezzo editore, un racconto da seguire attraverso gli occhi di una bambina. Palomar Casa della Cultura, dagli 8 anni ore 17-19.

In questa carrellata non poteva mancare David Wiesner tra gli illustratori proposti, alla Biblioteca città di Arezzo giovedì 13 marzo con “Mr. Ubick!”, un gatto alle prese con alieni e formiche, una storia fantascientifica per bambini e bambine, edito da Orecchio Acerbo, dagli 8 anni, ore 17-19.

Questo excursus tra le immagini si conclude con un omaggio alla fotografia d’autore, grazie a Alessia Tagliaventi che con “Colpo d’Occhio: le fotografie fanno cose”, edito da Contrasto: un viaggio pensato per giovani occhi, per osservare la realtà, porci domande e giocare con i vari punti di vista. Venerdì 14 marzo alla biblioteca di San Giovanni Valdarno, dagli 8 anni, ore 17-19. Tutte le attività sono su prenotazione per un numero limitato di fortunati lettori.

Il riepilogo del calendario:

Sabato 1 febbraio: “Storielline”, Terranuova Bracciolini ore 10:30-12:30

Venerdì 7 febbraio: “Sdeng, bum, splash”, San Giovanni Valdarno ore 17-19

Sabato 8 febbraio: Montevarchi, mostra “Silent Books. Destinazione Lampedusa”, lunedì-venerdì ore 9-19, sabato ore 9-14, ingresso libero fino a sabato 8 marzo

Sabato 8 febbraio: laboratorio attivo per insegnanti della scuola primaria sui silent book, Montevarchi, ore 9:30-12:30

Venerdì 14 febbraio: “Concime per piedi”, San Giovanni Valdarno, ore 17-19

Venerdì 21 febbraio: “Mentre tu dormi”, Montevarchi, ore 10-12

Sabato 22 febbraio: “L’ombrello rosso”, Montevarchi, ore 10-12

Sabato 1 marzo: “Clown”, Montevarchi, ore 10-12

Giovedì 6 marzo: “Il ladro di polli”, Arezzo, 16:30-18 e 18-19:30

Venerdì 7 marzo: “La prima storia che abbiamo raccontato”, San Giovanni Valdarno, ore 17-19

Giovedì 13 marzo: “Mr. Ubik!”, Arezzo, ore 17-19

Venerdì 14 marzo: “Colpo d’occhio. Le fotografie fanno cose”, San Giovanni Valdarno, ore 17-19