Bibbiena, infortunio sul lavoro: ferito un uomo di 34 anni

Arezzo, 15 gennaio 2024 – Infortunio sul lavoro in provincia di Arezzo. I mezzi e il personale del 118 della Asl Toscana sud est sono intervenuti stamani alle ore 10.34 per prestare soccorso ad un operaio in località San Marco nel comune di Bibbiena.

Il ferito, un uomo di 34 anni, è stato trasportato in codice 2 al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo. Sul posto l'ambulanza della Misericordia di Bibbiena con infermiere a bordo, le forze dell'ordine di Bibbiena e i tecnici della Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'infortunio.