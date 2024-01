Incidente sul lavoro a Pescia, operaio travolto da muletto: ferito gravemente a un piede

Pescia (Pisoia), 11 gennaio 2024 – Un altro incidente sul lavoro. È successo nella mattina di oggi, giovedì 11 gennaio, nello stabilimento di una nota vetreria a Pescia. Un operaio, 43 anni, è rimasto gravemente ferito a un piede.

In base alle prime informazioni, l’uomo stava lavorando nel reparto carico e scarico all’esterno dello stabilimento quando per cause in via di accertamento è stato travolto a un piede da un muletto di passaggio.

Intervenuti sul posto i sanitari del 118 con la misericordia di Pescia. L’operaio è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Jacopo di Pistoia.