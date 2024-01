Incidente sul lavoro nel cantiere. Operaio travolto dal muletto

Attimi di paura e tragedia sfiorata in un piazzale dello stabilimento di Pescia della multinazionale del vetro Verallia, della quale è in corso l’ampliamento con la realizzazione di un secondo forno di nuova generazione. L’incidente si è verificato poco dopo le nove del mattino: nel cantiere, un muletto, sembra nell’effettuare una manovra in retromarcia, ha investito un operaio. Immediato l’intervento dei soccorritori. Nel piazzale sono arrivati i volontari della Misericordia di Pescia, che hanno trovato la persona cinvolta nell’incidente, un uomo di 43 anni, a terra, con gravissime lesioni a un piede. Forzata, quindi, la scelta di ricoverare in codice rosso, trasportando il ferito all’ospedale San Jacopo di Pistoia.

Verallia, 150 dipendenti, 350milioni di pezzi realizzati all’anno fra bottiglie e vasetti, è un’azienda molto attenta al tema della sicurezza del lavoro.

"Nel momento in cui scriviamo non è ancora stata fornita una diagnosi definitiva dal personale medico - afferma Verallia in una nota - desideriamo esprimere la nostra vicinanza alla persona coinvolta nell’infortunio e alla famiglia. L’area di cantiere in cui è avvenuto l’incidente - esterna allo stabilimento produttivo, ma all’interno del perimetro aziendale - è stata subito interdetta per permettere gli accertamenti da parte degli enti preposti. Verallia dal canto suo, pur non essendo direttamente coinvolta, ha fornito immediatamente tutta la collaborazione richiesta per l’accertamento della dinamica. Questo evento ci ricorda ancora una volta l’importanza di vivere la sicurezza sul lavoro con l’unico obiettivo plausibile dello zero infortuni. In questo senso l’impegno di Verallia Italia è massimo: la sicurezza rappresenta uno dei valori aziendali e l’andamento infortunistico è una delle eccellenze di comparto ed industriale. Ogni anno- conclude Verallia -le 1500 persone che lavorano negli stabilimenti italiani vengono formate e responsabilizzate sulle corrette pratiche da adottare per garantire l’incolumità propria e dei colleghi".

