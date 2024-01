Irruzione dei carabinieri in una casa a Bibbiena, arrestati due spacciatori

Bibbiena (Arezzo), 12 gennaio 2024 – I carabinieri hanno fatto irruzione in un'abitazione di Bibbiena che sorvegliavano da tempo. Una volta entrati hanno trovato due uomini intenti a pesare dosi di eroina da smerciare ai propri “clienti”. Alla vista dei militari, i due hanno tentato di nascondere la droga senza però riuscirci.

L'immediata perquisizione infatti, ha consentito di recuperare circa 40 grammi di eroina e più di un grammo di hashish, un bilancino per la pesatura, materiale vario per la preparazione delle sostanze e oltre 6000 euro frutto dello spaccio. Gli arrestati sono comparsi davanti al tribunale di Arezzo e qui il giudice nel convalidare l'arresto, ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora in questa provincia in attesa del processo di merito.