Betadue, 25 anni di successi, da 1.207 euro a 18 milioni di ricavi

Venticinque anni di successi. Erano il 1998 quando la cooperativa sociale Betadue cominciava la sua avventura. Al timone il presidente Gabriele Mecheri che ne ha guidato la crescita. Di quegli anni conserva una foto con Giuseppe Culicchia, ospite ad Arezzo. Lui continua ad essere uno dei maggior scrittori italiani, mentre i capelli lunghi di Mecheri, allora parte integrante dell’iconografia cooperativa, sono ormai parte della storia. Venticinque anni fa il ricavo della cooperativa fu di 1.207 euro. Oggi i numeri di Betadue sono cambiati. Valore della produzione: oltre 18 milioni di euro con un incremento del 17% rispetto al 2022. L’utile: 111mila euro con un aumento che ha raddoppiato il dato 2021. Oltre 500 addetti con una stabilità occupazionale che vede l’aumento degli assunti a tempo pieno e delle ore pro capite lavorate. "Stiamo crescendo, ma soprattutto stiamo facendo cose buone per la comunità. Sono sempre di più le persone alle quali garantiamo un lavoro che non troverebbero altrove; aumentano i servizi a enti pubblici e società private; sperimentiamo nuove forme di organizzazione del lavoro che generano migliore qualità dei servizi; cerchiamo e realizziamo alleanze per crescere insieme" spiega Mecheri.

In questi 25 anni Betadue ha moltiplicato i fattori che ne hanno determinato la crescita: attività e alleanze. Iniziamo dalle attività. "I servizi di igiene urbana si confermano la prima attività della cooperativa con un fatturato attivo che sfiora i 6,5milioni e supera un terzo dei ricavi totali. La seconda area strategica per dimensioni si occupa di servizi di front office, backoffice, gestione sportello, biblioteche. Cresce anche nel 2022 e sfiora i 3,5 milioni. Le altre quattro attività che superano il milione di euro di ricavi, sono la ristorazione scolastica e di comunità, i servizi di pulizia e sanificazione, la logistica e i servizi di manutenzione" osserva il presidente. Dalle attività alle alleanze. "Negli anni abbiamo fatto e rafforzato una scelta: collaborare con altre cooperative sociali e siamo passati da Beta a Betadue. Oggi abbiamo risorse umane ed economiche impegnate in 19 soggetti imprenditoriali. Sono reti, consorzi, società di scopo. La logica è quella mettere insieme risorse per realizzare prodotti e servizi capaci di stare nelle fasce alte dei vari mercati".