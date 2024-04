Benzina, il prezzo corre. La verde tocca i 2 euro. Caccia allo sconto con il self

Il prezzo della benzina torna a correre e la prova non sono solamente i numeri dei pannelli dei vari distributori sparsi all’interno del perimetro cittadino con il costo al litro dei carburanti. Basta prendere come punto di riferimento il portale "Osservaprezzi Carburanti", a cura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Un portale dove vengono annotati prezzi di benzina, diesel, gpl e metano di tutta Italia, con la possibilità di evidenziare una determinata area. Prendendo in esame un perimetro che si estende per 7 km dal centro della città si può notare alcune stazioni in cui la benzina è sopra i 2,23 euro al litro per il servito, mentre il diesel (servito) tocca i 2,10 euro al litro.

Prendendo in esame solo il caso dei self service, dove ovviamente i prezzi rispetto al servito sono più bassi, la mappa parla di quasi due euro al litro. La top five (infatti dei distributori con prezzi aggiornati alla data di ieri e riportati sul portale del Ministero oscilla tra l’1,889 euro al litro e l’1,919 euro al litro. Numeri che salgono visto che tra i distributori più cari self service si oscilla tra 1,949 euro al litro e 1,969 euro al litro. Ma non corre solo la benzina. I prezzi salgono anche per il diesel che rappresenta una fetta importante del parco automezzi aretino. Qualche esempio? Nella top five, ovvero tra le prime cinque stazioni di rifornimento per convenienza self service, un litro di diesel oscilla tra 1,769 euro al litro e 1,799 euro al litro. Prezzi che però salgono scorrendo la graduatoria, anzi andando al capo opposto dove il prezzo più alto self service è praticato sul raccordo autostradale ed è pari a 1,929 euro al litro, scendendo poi piano piano a 1,839 euro al litro. Giusto per rappresentare meglio l’aumento lo scorso 1° febbraio il prezzo più conveniente al self service oscillava tra 1,789 e 1,817 euro al litro (il più caro 1,869 euro al litro). Ciò significa che in appena un mese e mezzo l’aumento è stato di poco più di 10 centesimi al litro. Per il diesel invece ad inizio febbraio il prezzo più conveniente al self service era di 1,759 euro al litro (il più caro 1,829 euro al litro) e ciò certifica un altro aumento.

Tra l’altro prendendo in esame le statistiche energetiche e minerarie fornite dal sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica si può notare come ad esempio la variazione del prezzo della benzina abbia registrato un +14,3% (su mille litri) con una media di 1,9 euro al litro. Per il diesel si parla di un +5,72 e di un prezzo medio di 1,79 euro al litro. Per il Gpl invece lieve flessione del -0,39, mentre il metano scende del -1,29.

M.M.