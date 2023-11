Benzina, altalena prezzi. Città sul podio delle più care

Il sorriso è amaro parlando di carburanti, benzina o diesel che sia ad alimentare la nostra auto. I dati riferiti al costo al litro dei combustibili avevano registrato a settembre un balzo del 2,25% per la benzina e di oltre il 4% per il diesel, come recita tra l’altro il sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Oggi, lo stesso sito, in riferimento al mese di ottobre e al periodo corrente registra una flessione. Per la benzina si parla di un -3,79% mentre per il gasolio di un -1,08%. Ciò si traduce in un risparmio seppur minimo alla pompa. Eppure come detto c’è un’altra faccia della medaglia e a fornirla è sempre Osservaprezzi carburanti, il sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che permette di consultare in tempo reale i prezzi dei carburanti praticati presso gli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, come comunicati dagli esercenti.

Ad Arezzo, parlando del perimetro comunale, il prezzo più basso praticato per la benzina è di 1,799 euro al litro mentre per il diesel si parla di 1,784 euro al litro. I prezzi presi in esami sono quelli del self service. Un prezzo, quello della verde che è sceso rispetto allo scorso settembre quando il prezzo più conveniente per il pieno fai da te era di 1,969 euro al litro, ovvero 17 centesimi in più rispetto ad ora. Parlando di diesel il prezzo self service più conveniente ad Arezzo città è quello di 1,784 euro al litro. Ovvero circa otto centesimi in meno rispetto. Certo, un risparmio minimo c’è, sta di fatto che c’è anche un po’ di amarezza andando a vedere sempre grazie a Osservaprezzi carburanti l’andamento dei prezzi nelle altre città toscane, prendendo in esame solo i prezzi di benzina e diesel al self service. La classifica in ordine decrescente, quindi partendo dal prezzo più alto, vede al primo posto Massa con 1,817 euro al litro, quindi Pisa con 1,799 euro in tandem con Arezzo, a seguire ecco Pistoia con 1,789, quindi Siena, Lucca, Prato, Livorno e Firenze a braccetto (1,767). La più conveniente a ieri - secondo i dati del sito del Ministero - Grosseto con 1,718 euro al litro.

Sul fronte diesel va leggermente meglio, Arezzo è a metà classifica. Massa registra 1,808 euro al litro per il gasolio, sempre al self service, quindi segue Pisa a 1,799, Siena (1,788) e quindi Arezzo con 1,784 euro al litro. Sotto la città dell’oros eppur di pochissimo Prato, Pistoia, Livorno, Firenze con Grosseto ancora fanalino di coda, e quindi città con il gasolio che almeno in una stazione di servizio scende sotto la cifra di 1,7 euro al litro. Tornando tra le mura aretine il sito del Ministero di fatto permette di notare una differenza minima tra i vari distributori prendendo in esame la sezione self. Divario che viene evidenziato ogni giorno anche dalle app ormai sempre più scaricate ed utilizzate dagli automobilisti per cercare non solo stazione di servizio più vicina ma anche quella più conveniente.

