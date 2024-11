Becattini sogna l’impresa

Faccia a faccia con la capolista. Trasferta delicata per il Terranuova Traiana, che oggi incrocerà il Livorno di Paolo Indiani, primo in classifica e candidato alla promozione in serie C. Dopo il tracollo di Seravezza, Sacconi e soci domenica scorsa hanno pareggiato in rimonta con l’Orvietana, ottenendo un punto non scontato. "Era ciò che ci aspettavamo - ha detto l’allenatore in seconda del Terranuova, Andrea Meniconi - Domenica scorsa c’è stata una bella reazione dopo una dura sconfitta come quella di Seravezza". Adesso il gruppo deve mantenere lucidità e carattere per concludere al meglio il girone di andata. Nelle sfide come quella di oggi contro un grande blasone i terranuovesi hanno dimostrato di saperci fare. "C’è da dire ben poco ai ragazzi sull’importanza della partita e sull’avversario di primissimo ordine, una compagine storica - ha sottolineato il vice di Becattini - I numeri ci dicono che quando giochiamo al Matteini facciamo meglio, però dobbiamo dare continuità al lavoro che stiamo facendo. Dobbiamo stare concentrati ed essere sempre sul pezzo al 100%, perché questa è una categoria che non ammette sbavature sul campo. Quest’anno ci troviamo a disputare un campionato di altissimo livello". Sul fronte avversario, gli amaranto vogliono tornare a sorridere al Picchi, dopo il ko con il Ghiviborgo e il pareggio con il Seravezza. Becattini dovrà fare a meno di Petrioli, che deve scontare l’ultimo turno di squalifica, e di Ricci, approdato in settimana alla Sansovino. Al netto dei lungodegenti, Becattini potrebbe seguire il fil rouge dell’ultima gara, facendo partire titolare Oitana e inserendo Iaiunese al momento opportuno. Dalla città di Poggio è in partenza un pullman di supporter per raggiungere la città costiera. Due i precedenti legati alla stagione 2022-2023. All’andata, il 18 settembre del 2022, il Terranuova venne sconfitto per 2-0 al Matteini gremito di tifosi labronici. Nella gara di ritorno all’Ardenza, i biancorossi di Calori furono fermati sul 2-0 da una doppietta di Lucatti.

Così in campo (ore 14.30)

LIVORNO (3-4-2-1): Cardelli, D’Ancona, Brenna, Risaliti, Marinari, Hamlili, Bellini, Calvosa, Regoli, Russo; Rossetti.

All. Indiani.

(4-2-3-1): Timperanza, Castaldo, Saitta, Bega, Senzamici, Privitera, Massai, Mannella, Sacconi, Tassi, Oitana.

All. Becattini.

Arbitro: Palmieri di Brindisi.

Francesco Tozzi