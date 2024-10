Bassetti non basta: il Sansepolcro rimane al palo. I bianconeri alla ricerca del riscatto a Prato

Romolini Immobiliare Dukes Sansepolcro sconfitta anche all’esordio in trasferta nel campionato toscano di Serie C e bianconeri ancora al palo dopo due giornate. A Pisa, contro il Cus, è finita 77-58 per gli universitari, che già all’intervallo avevano scavato un fosso rivelatosi invalicabile per poi dilagare ulteriormente. Bassettitiene a galla la Dukes nel primo quarto, poi i pisani prendono il ritmo e non perdonano su un quintetto biturgense sempre in ritardo nella difesa sul perimetro e poco incisivo in attacco. Al riposo, i locali guidano per 43-27, né Hassan e compagni riescono a invertire la rotta; anzi, nel terzo quarto mettono a segno la miseria di 5 punti e il Cus riesce persino a doppiarli (66-32). L’ultimo parziale è quello che vede la Dukes reagire d’orgoglio con una difesa più aggressiva e un contropiede efficace, ma ciò serve soltanto per dare una dimensione più dignitosa al netto ko. Sabato prossimo, in casa contro l’Union Prato, non vi saranno attenuanti: o arriveranno i primi due punti, oppure il prosieguo dell’annata potrebbe essere all’insegna della sofferenza.