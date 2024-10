Basket. Inizia bene la stagione del Galli

Arezzo, 07 ottobre 2024 – Parte bene la stagione della Polisportiva Galli. La formazione di coach Garcia ottiene una netta vittoria, superando La Spezia per 73-51. Partita ben giocata dalle padrone di casa che dopo i primi minuti con scarse percentuali al tiro, prendono in mano la partita allungando già all’intervallo. Nella ripresa arriva anche il massimo vantaggio (69-45), con la gara sempre in controllo. Prossima settimana la sfida sul campo di Empoli. San Giovanni Valdarno: Degiovanni, Rossini, Lazzaro, Cruz, Conde La Spezia: Granzotto, Templari, Guzzoni, D’Angelo, Diakhoumpa. Sono di Templari i primi tre punti della serata. Avvio di gara nel segno delle ospiti che con Diakhoumpa toccano l’1-7 iniziale. Degiovanni e Conde svegliano la Polisportiva Galli che con Cruz e Rossini impatta a quota 10. Equilibrio che non cambia e alla prima pausa è 10-10. Decisamente di un altro ritmo il secondo quarto: Conde e Cruz iniziano a macinare sotto canestro, mentre Stroscio regala il più sei sul 20-14.

La solita Templari rimette La Spezia in scia (22-18), ma l’inerzia è tutta locale con un’ispirata Lazzaro e Mioni ad allungare sul 30-18. Granzotto e Guzzoni riportano il distacco sotto la doppia cifra: al ventesimo è 32-24. La ripresa si apre con uno spavento: sul 34-28, Guzzoni subisce una brutta botta al collo che obbliga ad intervenire i sanitari bloccando la partita per diversi minuti per trasportare fuori dal campo la giocatrice. Si ricomincia con una tripla di Templari che sembra gasare le ospiti, ma la formazione di coach Garcia risponde presente con Rossini, Cruz e De Cassan a ridare respiro sul 40-31. Mioni e Rossini replicano a Granzotto e D’Angelo permettendo alla Polisportiva Galli di tenere le nove lunghezze di vantaggio (47-38) prima dell’ultimo quarto. I dieci minuti finali hanno poco da raccontare: Degiovanni e Conde prendono per mano le compagne, trascinando il punteggio fino al 56-40 che sa tanto di titoli di coda. Nel finale arriva anche il massimo vantaggio sul 69-45, con Amatori e Rinaldi protagoniste. Al PalaGalli finisce 73-51. Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno – Cestistica Spezzina 73 – 51 (14-14, 32-24, 47-38, 73-51).

POLISPORTIVA A. GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Rinaldi 4 (2/5 da 2), Degiovanni* 8 (2/4, 1/4), Rossini* 11 (4/6, 1/5), Lazzaro* 4 (2/3, 0/2), Sposato NE, Mioni 10 (5/12 da 2), Stroscio 2 (1/5 da 2), Conde Duran* 13 (6/9 da 2), Cruz Ferreira* 13 (3/11, 0/3), Amatori 2 (1/2 da 2), Di Fine, De Cassan 6 (2/4, 0/1)Allenatore: Garcia Fernandez J.Tiri da 2: 28/62 – Tiri da 3: 2/16 – Tiri Liberi: 11/16 – Rimbalzi: 59 24+35 (Cruz Ferreira 18) – Assist: 7 (Mioni 2) – Palle Recuperate: 13 (Mioni 4) – Palle Perse: 16 (Mioni 4)

CESTISTICA SPEZZINA: Mbaye 6 (0/2, 2/5), D’angelo* 6 (3/11 da 2), Templari* 17 (2/5, 3/8), Murgese, Granzotto* 8 (1/4, 2/7), Missanelli NE, Diakhoumpa* 7 (3/9 da 2), Candelori, Guzzoni* 4 (1/5, 0/1), Varone 3 (1/1 da 3)Allenatore: Corsolini M.Tiri da 2: 10/37 – Tiri da 3: 8/22 – Tiri Liberi: 7/14 – Rimbalzi: 36 9+27 (Granzotto 10) – Assist: 6 (Granzotto 3) – Palle Recuperate: 6 (Templari 2) – Palle Perse: 22 (Granzotto 5) Arbitri: Guercio D., Lanciotti V.