Basket e Borgo. Gli ultimi giorni della mostra

Sta per calare il sipario sulla mostra evento dedicata ai quasi 70 anni di storia della pallacanestro a Sansepolcro, allestita nelle sale di Palazzo Alberti. "Nel corso del (terzo) tempo" – questo il titolo dell’esposizione – vivrà oggi un’ultima interessante parentesi con due personaggi "istituzionali" nel mondo della palla a spicchi. Alle 18, sempre a Palazzo Alberti, saranno presenti Pierluigi Marzorati - l’ex play e bandiera della Nazionale (un titolo europeo e un argento olimpico) e di Cantù, con la quale ha vinto scudetti e coppe europee – e Sergio Tavcar, telecronista ed esperto di basket di Tele Capodistria. Saranno loro a chiudere un incontro che ha ripercorso decenni di sport, passione e memoria collettiva attraverso una esposizione fotografica, incontri con protagonisti del passato e del presente, dibattiti, filmati d’archivio, divise storiche, articoli e memorabilia. Un viaggio nel tempo, per uno sport arrivato nel 1957, che ha raccontato non solo le vittorie sul parquet, ma anche il legame profondo tra la pallacanestro e la comunità biturgense. Ricordiamo che il giorno dell’inaugurazione era presente Ugo Russo, giornalista Rai con un passato in "Tutto il calcio minuto per minuto" e che martedì scorso c’è stato l’incontro con un attuale arbitro internazionale, Michele Rossi, che vive ad Anghiari; con Paolo Passalacqua, che ha diretto in B e con Simone Santi, il tifernate arrivato al top della carriera come arbitro di pallavolo ma che è stato giocatore di pallacanestro a Sansepolcro. La mostra, con il patrocinio del Comune di Sansepolcro è organizzata dal Panathlon Valtiberina ed è stata allestita da Francesco Pasquetti e Giuseppe Rossi, artefici di un ricordo che rimarrà indelebile.