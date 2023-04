Bar al parco, caccia ad altre dieci assunzioni

"Aspettiamo la data della consegna degli arredi; i lavori sono in fase di ultimazione. L’inaugurazione? E’ collegata all’arrivo degli interni e sarà tra il 25 maggio e il 1 giugno". Corrado Menchetti conferma la road map e aggiunge un tassello al bar del parco Pertini, struttura attesa e dalla storia infinita. Accanto all’edificio dai colori sgargianti, sorgerà un grande gazebo, con una sessantina di posti. "D’inverno sarà chiuso e riscaldato, in estate sarà en plein air. Un luogo piacevole dove poter mangiare all’aperto godendosi il verde del parco". Novità che allarga il raggio d’azione della ristorazione firmata dall’azienda, con all’attivo quindici negozi e sedici "point" in franchising tra Toscana e Umbria (l’ultimo della serie aprirà in maggio a Siena). La pavimentazione è ultimata e la location a buon punto. Intanto Menchetti apre la "caccia" al personale. Nel bar a Pertini lavoreranno tra le quindici e le venti persone, a seconda della stagione e dell’andamento del locale. Le selezioni riguardano ancora dieci posti da coprire. "Cerchiamo persone interessate, meglio se qualificate o comunque con alle spalle già un primo approccio al settore". Nella nuova struttura, sono previste colazioni con i prodotti da forno homemade ma si potrà anche pranzare e per gli amanti dell’aperitivo, ci sarà un happening ogni sera. Il tutto corredato da eventi in stretta collaborazione con la cooperativa Koinè che sta lavorando al programma delle iniziative di animazione: musicali, culturali e di intrattenimento.

Corrado Menchetti guida insieme al fratello Marco l’azienda di famiglia che nelle sue articolazioni, dà lavoro a cinquecento persone. L’espansione passa anche da Firenze: Loggia del Grano, tra l’uscita degli Uffizi e Palazzo Vecchio. E’ qui che insieme a Coin e altri imprenditori, la famiglia di panificatori di Montagnano, ha piantato un’altra bandierina.

Al piano terra di un palazzo, c’è il mondo Menchetti con in più lo spazio esterno della Loggia dedicato ad aperitivi e momenti conviviali ai tavoli. Cornetteria, pale di pizza, pani speciali fatti con grani antichi e tra questi il Verna, a lievitazione naturale e cotti nel forno a legna. "A gestire il tutto, siamo affiancati dal numero uno del food e beverage fiorentino Aldo Settembrini", spiega Menchetti. Dal quartier generale di Cesa, (ci lavorano duecento persone) ogni notte partono furgoni carichi di prodotti. Presto anche per il bar del "cubo" colorato. Per tutti, il "Mondrial".

Lucia Bigozzi