Banda delle spaccate Rubano due auto: sospetti dopo il colpo a Bologna

di Laura Lucente

Avrebbero rubato in maniera astuta due auto in una concessionaria cortonese, una delle quali è stata abbandonata a pochi chilometri. Con l’altra, invece, sono arrivati fino alle porte di Bologna ed è servita per tentare un colpo in un market cinese. Ma grazie alla prontezza dei militari della compagnia carabinieri di San Lazzaro di Savena due dei tre malviventi sono stati fermati e arrestati. A finire in manette due uomini di nazionalità rumena di 27 e 28 anni senza fissa dimora e con numerosi precedenti alle spalle. Uno di loro era colpito anche da un mandato di arresto. Un terzo complice è riuscito, per il momento a scappare.

Le indagini sono in corso, ma non è da escludere che i due possano essere gli autori o, comunque, far parte della banda che in questi ultimi giorni si è resa responsabile in Valdichiana dei furti con spaccata nei due negozi Trony di Camucia e Foiano. Forse loro gli autori anche di altri colpi in zona. Molte le analogie che potrebbero confermare questa ipotesi. A cominciare dai furti di auto usate, nei casi in Valdichiana, per fare da ariete e per fuggire. Quello che al momento è certo è che alla guida dell’auto rubata lunedì notte nella concessionaria Euroauto a Camucia ci fossero proprio loro. Un furto, per altro rocambolesco e ben studiato. Erano quasi l’una di notte, quando in tre sono entrati all’interno dell’officina dell’auto rivendita della famiglia Marconi. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso tutta la scena, durata addirittura quasi tre ore. Per non far scattare i sensori di allarme, infatti, i tre malviventi hanno letteralmente strisciato come serpenti lungo tutto il pavimento dell’officina per arrivare fino agli uffici dell’amministrazione. Qui hanno aperto cassetti in cerca sia di possibili contanti sia della chiavi della auto ferme nel piazzale. Si sono impossessati di un’Audi A3 di proprietà della ditta con tanto di loghi aziendali e di una Q5, poi, quasi a spregio, hanno fatto scattare l’allarme e si sono dileguati. L’indomani la Q5 è stata ritrovata in località San Lorenzo, a pochi metri dall’imbocco della superstrada Perugia-Bettolle. Con l’altra auto, invece, i malviventi sono arrivati fino a Castenaso dove hanno tentato nella notte di martedì un nuovo furto. Ma i carabinieri della compagnia di San Lazzaro di Savena allo scattare dell’allarme dell’esercizio commerciale li hanno intercettati. I malviventi sono scappati a bordo dell’Audi A3 rubata a Cortona. Ne è nato un inseguimento finito con i tre che sono andati a sbattere con il mezzo ad un palo e poi sono scappati a piedi. Non paghi un’ora dopo hanno tentato il colpo ad un altro capannone commerciale. I carabinieri sono arrivati sul posto riuscendo a bloccare due dei tre malviventi. Adesso le indagini sono in corso per capire se possano essere gli autori materiali anche dei furti in Valdichiana.