Banca Valdarno investe sulle filiali dei comuni collinari

Banca Valdarno investe sulle filiali, in questo caso dei comuni collinari. Sono infatti terminati da pochi giorni i lavori di ristrutturazione dello sportello di Loro Ciuffenna, dove è stata realizzata anche un’area self sempre aperta al pubblico dotata di ATM Evoluto h24 e di una cassa self di ultima generazione. Nelle prossime settimane partirà un intervento analogo nella filiale di Cavriglia. L’obiettivo è quello di continuare ad incrementare il livello dei servizi offerti anche per quelle località che rischiano di risultare penalizzate da scelte di delocalizzazione del sistema bancario.

"Un importante investimento che la Banca ha deciso di sostenere – ha detto il direttore generale Stefano Roberto Pianigiani – per supportare i nostri soci e clienti con strumenti in linea con le esigenze di un mercato in continua evoluzione. Riuscendo in questo modo a creare nuovo tempo e spazio da dedicare ai vari servizi di consulenza che siamo in grado di offrire". Le Aree Self che stiamo progressivamente realizzando in tutte le nostre filiale sono una risposta di prossimità che si accompagna al servizio in presenza che continua comunque a caratterizzare il nostro modo di fare Banca".

L’istituto di credito valdarnese è stato fondato da Don Antonio Torrini nel 1912 con il nome di Cassa Rurale e Artigiana di San Giovanni e nacque per rispondere alle esigenze degli artigiani e degli agricoltori che costituivano la principale fonte di ricchezza.