Banca Tema consegna 48 borse di studio e 17 bonus bebè

Arezzo, 7 dicembre 2023 – Una platea gremita ha partecipato ieri al Teatro Pietro Mascagni di Chiusi alla cerimonia di consegna di 48 borse di studio agli studenti più meritevoli e di 17 bonus bebè per i soci che sono diventati genitori nel corso dell’anno.

Per i premi al merito scolastico, tutti i vincitori hanno ricevuto un riconoscimento in denaro e una pergamena in ricordo della giornata. Anche ai neo genitori Banca Tema ha donato un contributo di augurio per il nuovo nato, per iniziare a costruire insieme il futuro del piccolo, con un ricordo simbolico della serata.

Presenti alla cerimonia il presidente Francesco Carri, i consiglieri di Banca Tema e il direttore generale Fabio Becherini, i quali si sono complimentati con tutti i premiati. Ai neo diplomati e laureati hanno ricordato loro quanto sia importante l’impegno profuso negli studi per diventare cittadini attivi e consapevoli e ottenere i migliori risultati in campo professionale.

Alle famiglie hanno rivolto un augurio speciale per i nuovi nati. La serata, condotta dal giornalista Diego Mancuso, è stata animata dall’esibizione musicale della Young Band dell’Istituto Comprensivo Graziano da Chiusi.

“Poter condividere oggi con i nostri studenti più meritevoli la gioia per i risultati ottenuti, è per noi una grande soddisfazione che ci fa riscoprire il valore della comunità” ha dichiarato il presidente Francesco Carri “Anche quest’anno abbiamo rinnovato la nostra vicinanza a famiglie e imprese.

In un contesto economico che continua ad essere instabile, Banca Tema è presente e sostiene ogni giorno lo sviluppo del territorio. Oggi abbiamo avuto anche il piacere di incontrare le giovani famiglie dei nostri soci a cui auguriamo un futuro di serenità”.

“Investiamo nella formazione dei nostri giovani con orgoglio e soddisfazione” ha aggiunto il direttore Fabio Becherini “Siamo consapevoli dell’importanza delle competenze acquisite nel percorso di studi per il futuro professionale di ognuno, per questo ogni anno rinnoviamo il sostegno agli studenti e alle loro famiglie, per accompagnarli nella crescita ed incoraggiarli a realizzare le proprie ambizioni.

Così come siamo in grado di supportare i neo genitori con prodotti dedicati alla tutela dei risparmi destinati ai propri figli”. L’incontro si è concluso con un brindisi di buone feste e con l’augurio congiunto di presidente e direttore generale per un Natale che sia per tutti di condivisione.

Di seguito l’elenco dei premiati per il merito scolastico: Tommaso Bernardini, Erika Betti, Giulia Caciotti, Lorenzo Caciotti, Matteo Caldi, Susanna Calzoni, Alice Carletti, Diego Caselli, Jennifer Caveglia, Alice Chechi, Lorenzo Ciacci, Alessandra Cittadini, Gaia Conciarelli, Margherita Cresti, Sara De Melas, Adriani Del Vincio, Chiara Duchini, Luca Facchielli, Federico Fastelli, Tommaso Fastelli, Giorgia Franceschini, Sara Frappi, Benedetta Garofani, Tommaso Grigiotti, Rossella Guadalupi, Sara Lippi, Giulio Lizio Bruno, Camilla Matera, Edoardo Matera, Anna Momi, Carolina Morciano, Isabelle Morettoni, Leonardo Nicchiarelli, Lorenzo Nicchiarelli, Francesco Papini, Francesco Pascucci, Margherita Perugini, Pietro Pilenga, Alessandro Rencinai, Valeria Rossi, Viola Rubeca, Andrea Storelli, Alessandro Terrosi, Francesco Tistarelli, Niccolò Tistarelli, Giulia Tocchi, Luigi Tonini, Chiara Trabalzini.