Cade a 4 anni dal balcone: è grave. Un volo di tre piani, cos’è accaduto

Arezzo, 21 maggio 2024 – Ad appena quattro anni è volato giù da una finestra, al terzo piano di un appartamento in via del Trionfo, nel cuore di Saione. Un volo di diversi metri che avrebbe potuto essergli fatale. Lo hanno trasportato in elicottero al Meyer dove è arrivato in gravi condizioni. Al momento è in rianimazione in prognosi riservata, ma non sembra in pericolo di vita. Il piccolo, nato ad Arezzo, vive nel quartiere popolare con la sua famiglia originaria del Bangladesh. Da pochi mesi è nato un fratellino. Sono le 13 di ieri, la mamma lo sta allattando. In casa ci sono anche gli zii.

Il piccolo di 4 anni probabilmente sta giocando. All’improvviso, sfugge al controllo degli adulti e mette in pratica il gioco più comune per un bambino, arrampicarsi sul divano. Ma in questo caso, il divano si è trasformato in pericolo perché è collocato proprio sotto la finestra.

Il bambino è riuscito a scalare arrivando fino alla spalliera, e a quel punto si sarebbe sporto troppo sul davanzale della finestra, perdendo l’equilibrio. Sono istanti, il piccolo cade giù dalla finestra, un salto nel vuoto di diversi metri.

Una scena agghiacciante per i familiari che si precipitano a soccorrerlo, giù di corsa per le scale, fino alla stradina che costella il caseggiato. Corrono, trattenendo o il fiato, arrivano dal piccolo che è riverso sul marciapiede. La donna fa quello che l’istinto di mamma le dice, lo prende in braccio e lo stringe forte a sé. Urla disperata. I vicini la sentono, si affacciano alle finestre, cercando di capire cosa sta succedendo, e intanto chiamano i soccorsi.

Scatta l’allarme e si mobilita la macchina del pronto intervento. In pochi minuti, sul posto arrivano l’automedica di Arezzo, la Misericordia di Arezzo e le forze dell’ordine. I soccorritori trovano la madre con il suo bambino in braccio, è vicina al marciapiede dove lui è precipitato. Gli operatori iniziano tutte le procedure e le manovre come da protocollo per il soccorso in casi gravi come questo, poi parte la corsa verso il San Donato dove il piccolo arriva in codice rosso.

Le sue condizioni sono gravi, ferite e lesioni riportate nella caduta sono importanti. Non c’è tempo da perdere, è necessario trasferirlo al Meyer. Si mette in moto l’elisoccorso Pegaso, ora la corsa è verso l’ospedale pediatrico.

A Firenze le sue condizioni appaiono da subito gravi, ma fortunatamente in serata dall’ospedale fanno sapere che non è in pericolo di vita. Intanto, mentre il piccolo è affidato alle cure dei medici, in via del Trionfo arriva anche la Squadra sopralluoghi della Polizia Scientifica per i rilievi del caso, mentre sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica della vicenda.

Al momento, tutto farebbe pensare a un evento fortuito, un terribile incidente, ma gli investigatori stanno lavorando per verificare ogni aspetto della vicenda e ricostruirne la dinamica. C’è grande apprensione nel quartiere per la brutta notizia che fa in fretta il giro dei palazzi e lascia senza parole la comunità di Saione. Molti connazionali dei genitori sono scesi in strada ritrovandosi sotto la palazzina per tenersi informati sulle condizioni del piccolo, stringendosi in un abbraccio virtuale alla famiglia.