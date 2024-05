Bimbo di quattro anni cade dalla finestra, è in codice rosso

Arezzo, 20 maggio 2024 – Un bambino di 4 anni è caduto dalla finestra dell’appartamento in cui abita con la famiglia. E’ successo nella tarda mattinata di lunedì 20 maggio. Da capire la dinamica.

Il bambino è stato trasportato in codice rosso in elisoccorso in ospedale al Meyer di Firenze. Il piccolo è di origine pakistana. Accade in via del Trionfo, nel quartiere di Saione.

Il luogo in cui è caduto il piccolo. Originario del Pakistan, il bambino ha quattro anni (Foto Cristini)

A dare l’allarme sarebbero stati alcuni vicini di casa che hanno assistito alla terribile scena. Il bambino era riverso a terra in strada, proprio vicino al marciapiede. Sono partite subito le chiamate ai mezzi di soccorso, che hanno allertato poi anche la polizia.