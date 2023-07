Balestra Antica: sfida oltre il Covid Torna il torneo, era fermo da 4 anni

di Claudio Roselli

Sarà un inizio di settembre all’insegna più che mai della balestra a Sansepolcro. La domenica precedente a quella canonica del Palio con Gubbio vedrà infatti lo svolgimento del torneo Bai (Balestra Antica all’Italiana), al quale prenderanno parte le società di Assisi, Gubbio e Sansepolcro, mentre al momento non è sicura la presenza della Federazione di San Marino, vista la concomitanza con i festeggiamenti nell’antica repubblica del Titano. L’appuntamento è pertanto fissato per domenica 3 settembre in notturna, dalle 20,45 – questa la novità – e nello scenario di una piazza Torre di Berta già contornata dai tre ordini di tribune. Torna una gara ferma dal 2019, quando si era tenuta per l’ultima volta a Gubbio, poi il Covid-19 (ma non solo la pandemia) ha bloccato tutto: stavolta finalmente si riparte, in base al meccanismo della rotazione, che nel 2020 prevedeva la sede a Sansepolcro.

Il meccanismo della sfida a squadre rimane inalterato: 15 tiratori per ciascuna città, che mireranno ognuno nel proprio bersaglio e il conteggio dei punti verrà stilato sommando quelli delle 10 migliori frecce scoccate. "Cambia invece il regolamento della tenzone individuale – precisa Stefano Tarducci, presidente della Società Balestrieri – perché al posto del corniolo tradizionalmente posizionato nel secolare Palio con Gubbio vi saranno anche in questo caso dei singoli bersagli, quindi ciascuno dei tre finalisti avrà il suo. Chi si avvicinerà di più al centro verrà proclamato ‘Re della Balestra’ e indosserà per un anno il collare d’oro. Lo abbiamo fatto per premiare il cosiddetto tiro pulito". Nell’arco di una settimana, pertanto, la piazza principale del Borgo vedrà lo svolgimento di ben tre competizioni, ricordando il Palio dei Rioni (mercoledì 6 settembre) e quello storico del 10 con i grandi rivali umbri. Intanto, lo scorso week-end i balestrieri sono stati ospiti della città tedesca di Mindelheim nell’ambito di un progetto che vede capofila il Gruppo Sbandieratori di Sansepolcro e che comprende anche i gruppi storici di Visè (Belgio), Torrijos (Spagna) e appunto Mindelheim. "Eravamo io e Dario Casini in qualità di balestrieri – ricorda Tarducci – ma poi c’erano anche alcuni figuranti del corteo storico che hanno sfilato per le strade, raccogliendo consensi. Davvero importante il patto di amicizia che abbiamo suggellato". L’attività del sodalizio armigero va ora avanti e sabato 15 luglio terza gara valevole per l’assegnazione del titolo di campione cittadino 2023.