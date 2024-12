Bagnoro, via Fiorentina e Battifolle. Settimana di lavori e cantieri mobili

Settimana di lavori stradali e cantieri in città. Da domani fino a martedì 10 chiude un tratto in località Battifolle della S.P. 21. Fino alle 18,30 di mercoledì 11 attenzione alla chiusura al transito delle due corsie di decelerazione, la prima in entrata su via Fiorentina da viale Amendola in direzione San Leo e la seconda in entrata su viale Amendola da via Fiorentina provenendo dal centro. Fino a giovedì 19 dicembre scattano il divieto di sosta con rimozione e il senso unico alternato in via della Fiorandola. Al Bagnoro sono previsti fino alle 18,30 di lunedì 23 dicembre il divieto di sosta nei 7 stalli a destra rispetto all’entrata del parcheggio di fronte al civico 11/A e fino a mercoledì 15 gennaio 2025 la chiusura del tratto della viabilità secondaria, parallela alla strada comunale della Sella, che va dal civico 3 al civico 54. Gli altri tratti diventano senza uscita.

Fino a venerdì 3 gennaio i pedoni non potranno utilizzare alcuni tratti di marciapiede in via Morgagni tra i civici 49 e 47, in via Volta tra i civici 39 e 63, in via Fleming tra i civici 7 e 77, in via Ferraris tra i civici 17 e 53, in via degli Ubertini tra i civici 40 e 94, in via Malpighi tra i civici 34 e 50. Nelle adiacenti carreggiate scattano il divieto di sosta con rimozione e il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso. Per via Volta, prestare attenzione anche al restringimento della carreggiata.