Badia Tedalda: inagibile la chiesina di Montebotolino con la terracotta robbiana

Arezzo, 17 agosto 2023 – I vigili del fuoco di Arezzo e di Sansepolcro hanno dichiarato nei giorni scorsi l’inagibilità della chiesina di Montebotolino, piccolo borgo del Comune di Badia Tedalda a 890 metri di altitudine. Il rischio è quello di un crollo e venerdì 11 agosto scorso la Santa Messa è stata per prima volta celebrata all’aperto. Il problema riguarda l’intero complesso: la chiesa dedicata a San Tommaso, risalente al XIII secolo, custodisce una preziosa terracotta robbiana nella quale è rappresentato il santo incredulo che tocca il costato di Gesù Cristo. Le celebrazioni avvengono su ordinazione - sono quindi poche - perché fra l’altro in questa località vive una sola persona, però i turisti, la gente che ha la casa lassù, i camminatori (siamo sui sentieri francescani) e gli appassionati di mountain bike arrivano a ciclo continuo proprio per ammirare l’opera d’arte in questione. “Una situazione che si trascina da almeno 25 anni – dice Tiziana Parrini, residente a Sansepolcro ma proprietaria di una delle case di Montebotolino, dove trascorre parte delle vacanze estive, detenendo temporaneamente le chiavi della chiesa – perché bisogna tornare al terremoto del 1997, quando la terracotta venne smontata, restaurata e riportata poi al suo posto. Anche la chiesa è stata risistemata a seguito delle ferite del sisma, ma il problema riguarda in particolare l’annessa canonica, da tempo fatiscente e abbandonata: è crollato un pezzo di tetto”. Con le piogge di maggio, si è spaccato il muro confinante con la scala che conduce alla chiesa. Ho allora chiamato i vigili del fuoco. Il sindaco Alberto Santucci ha precisato che ora emetterà l’ordinanza di messa in sicurezza, poi parlerà con la proprietà (probabilmente con la diocesi) per la risistemazione.