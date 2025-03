Bacialla Bike: pronta al via la nuova edizione. Già 500 gli iscritti alla gara del 9 marzo

Ai nastri di partenza la 22esima edizione de La Bacialla Bike organizzata dall’ Asd Ciclismo Terontola. Il clou degli eventi culmineranno con la competizione di domenica 9 marzo, ma gli appuntamenti prenderanno il via già venerdì prossimo con la "Mini Baciallina" degli alunni dell’istituto comprensivo Cortona 2 "Gino Bartali", nel Bike park in località Le Corti a Terontola. L’albo d’oro della manifestazione riporta nomi di alcuni grandi della Mtb, dal già campione del mondo Hector Leonardo Paez, a Martino Tronconi, Marzio Deo, Elena Gaddoni, Sara Mazzorana, Francesco Casagrande, Giancarlo Paperini e Milo Burzi. L’ultima edizione è stata vinta da Nicola Taffarel e Maria Zarantonello. "Quest’anno c’è un grande impegno organizzativo, grazie alla collaborazione di oltre 150 volontari per la logistica e la sicurezza della manifestazione - ricorda il presidente Fragai - da sottolineare l’adesione ai circuiti Mtb di rilevanza regionale, come Coppa Toscana, Maremma tosco laziale e Umbria Marathon". Ad oggi sono iscritti circa 500 partecipanti. Sabato 8 marzo ci sarà la "Short Track" dedicata a esordienti, allievi e giovanissimi a partire dalle 15 al campo scuola Le Corti. Il clou, come detto, è fissato per domenica mattina con la partenza della 22esima Bacialla Bike da via Morelli nei pressi del parco Madre Teresa di Terontola.