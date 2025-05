Oroarezzo: ricco programma di iniziative promosse da Confartigianato

Arezzo, 6 maggio 2025 – Dal 10 al 13 Maggio torna l’appuntamento delle imprese orafe del distretto di Arezzo con la Mostra OROAREZZO.

Giunta alla sua 44esima edizione, la mostra rappresenta la principale vetrina italiana del gioiello made in Italy. “Dei quasi 400 espositori presenti in fiera – dichiara il Presidente di Confartigianato Orafi, Luca Parrini - circa l’85% sarà rappresentato da imprese italiane, mentre il restante 15% proviene dall’estero, soprattutto dalla Turchia e dalla Spagna.

Tra le oltre 300 imprese italiane presenti in fiera la grande maggioranza anche quest’anno appartiene al distretto orafo di Arezzo. Saranno presenti ad OROAREZZO oltre 160 espositori aretini.

Molto numerosa anche la partecipazione delle imprese del distretto di Vicenza, che assicurerà circa 80 presenze. Gli altri espositori italiani provengono dai distretti di Milano, Alessandria, Caserta e Napoli”.

“Confartigianato Orafi – continua Parrini - sarà presente alla manifestazione fieristica con circa 100 imprese associate che esporranno nei loro stand aziendali o nell’esposizione collettiva associativa che assicura la partecipazione all’evento a condizioni agevolate”.

“OROAREZZO rappresenterà un importante banco di prova per testare il sentiment dei buyer internazionali nell’attuale congiuntura economica. Il clima di incertezza legato alle tensioni internazionali ed alle politiche sui dazi dell’amministrazione USA sta orientando le decisioni di acquisto degli operatori commerciali verso strategie di grande prudenza.

Il forte aumento delle quotazioni dei metalli preziosi, che ha registrato nel primo trimestre 2025 un balzo del 42% rispetto ai primi tre mesi del 2024, si accompagna ad una forte contrazione della domanda internazionale. Secondo i dati provenienti dal World Gold Council i consumi di oreficeria nei primi tre mesi del 2025 calano del 21% rispetto al primo trimestre 2024”.

Proprio per approfondire l’analisi dello scenario economico internazionale lunedì 12 Maggio alle ore 10.00 interverrà al talk show, promosso dalla Consulta Orafa, il responsabile dell’Ufficio Studi di Confartigianato, dott. Enrico Quintavalle con una relazione dal titolo “Imprese e made in Italy dell’oreficeria, le sfide del nuovo (dis)ordine mondiale”.

Oltre al Presidente della Consulta Orafa, Luca Parrini, il talk show ospiterà gli altri rappresentanti delle categorie orafe aretine, il Presidente della Camera di commercio di Arezzo, Massimo Guasconi ed il direttore della divisione Jewellery & Fashion di Italian Exhibition Group, Matteo Farsura. A seguire si svolgerà la riunione del Consiglio Nazionale di Confartigianato Orafi con la presenza dei Presidenti regionali di categoria.

“Durante OROAREZZO – conclude Parrini - Confartigianato Orafi consegnerà una borsa di studio del valore di 1.000 euro ad uno degli allievi del Master del Gioiello”. La cerimonia di consegna delle borse di studio promossa dall’Università di Siena in collaborazione con la Camera di commercio e la Consulta Orafa di Arezzo, è prevista nella mattinata di martedì 13 Maggio.

OROAREZZO sarà anche una importante vetrina per il progetto Girl’s Day, un’iniziativa nata in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Margaritone di Arezzo e il Gruppo Confartigianato Donne Impresa. L’edizione 2025 di Girl's Day ha portato alla luce il Laboratorio Creativo "A tutto tondo”, una bellissima attività sviluppata grazie all'idea di alcune insegnanti e delle imprenditrici di Confartigianato.

Con entusiasmo e passione l’iniziativa ha coinvolto le studentesse per dare libero sfogo alla loro creatività nell'ideazione di particolari "gioielli" realizzati riciclando pezzi di bigiotteria non preziosa unita ad altri materiali. Confartigianato si è quindi attivata per premiare il Laboratorio Creativo, offrendo alle studentesse la possibilità di mettere in mostra alcune delle loro creazioni, all'interno del prestigioso contesto di OROAREZZO.

Tali opere saranno visibili nello stand 127 collocato al Padiglione Chimera West della Fiera. Una dimostrazione pratica e tangibile di come creatività, manualità e spirito artigiano possano essere allenate e stimolate nelle giovani generazioni.