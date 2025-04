Avis, record della Bottega della Salute di Avis Sansepolcro: 222 servizi nel 2024

Arezzo, 28 aprile 2025 – 222 servizi erogati nel 2024. E' il record della Bottega della Salute all'Avis Sansepolcro, la più attiva in Toscana tra le 40 Botteghe attivate da Avis e Anci: servizi di prossimità per cittadini e donatori per sensibilizzare sui diritti di salute e favorire la cultura del dono, l'accessibilità - libera e gratuita - ai servizi pubblici e alla sanità digitale attraverso l'impegno attivo dei volontari e dei giovani in servizio civile con Avis Toscana.

Asia Bravaccini è un'ex volontaria che ha appena concluso il Servizio civile digitale alla Bottega della Salute di Avis Sansepolcro: “E' stata un'esperienza molto formativa. Abbiamo avuto tantissime richieste, soprattutto per attivare lo Spid e fare un primo accesso ai vari portali in cui è necessario, o per attivare la tessera sanitaria.

Si sono rivolti a noi neomaggiorenni, anziani, stranieri, provenienti anche dalla vicina Umbria. Mi sono sentita utile, mi è piaciuto dare una mano a queste persone che avevano bisogno di un supporto per affacciarsi al mondo tecnologico” racconta.

Ettore Billi, donatore Avis, invece sta svolgendo il servizio presso Avis Foiano della Chiana, in un'altra Bottega che ha avviato bene il 2025: “Siamo un piccolo Comune ma abbiamo fatto molte attivazioni, non mi aspettavo tutti questi 'accessi'.

È stato molto interessante e utile”. Grazie anche al progetto di Servizio Civile Digitale “Giovani smart: donazioni di sangue e plasma e servizi sanitari digitali più accessibili per tutti” attivato lo scorso dicembre, sono ad oggi 40 le sedi Avis in Toscana che hanno attivato un sportello Bottega della Salute per offrire a cittadini e donatori servizi gratuiti di sanità digitale.

“In totale, dall'attivazione nel 2022 del progetto “Avis per Anci: Botteghe Salute Toscana” sono stati offerti 2.135 servizi, di cui 722 nel 2024: la maggior parte riguardano il servizio di attivazione Spid (267 servizi l'anno scorso) e di supporto per le applicazioni di sanità digitale come Toscana Salute e App IO (156 servizi).

Le Botteghe della Salute sono un supporto importante alla popolazione, garantiscono l'accesso ai servizi pubblici, riducendo il divario digitale e sensibilizzano al valore della solidarietà e del dono.

È doveroso ringraziare i presidenti delle sedi Avis coinvolte perché l’apertura alla comunità è un aspetto fondamentale ed imprescindibile nel rapporto dell’associazione con i cittadini” afferma Claudia Firenze, presidente di Avis Toscana.