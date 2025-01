Avis Montevarchi: un nuovo canale di comunicazione per i donatori

Arezzo, 28 gennaio 2025 – L’AVIS di Montevarchi è lieta di annunciare l’attivazione di un nuovo servizio dedicato a tutti i donatori e a coloro che desiderano avvicinarsi al mondo della donazione del sangue.

Da pochi giorni è possibile ricevere informazioni dettagliate sulle modalità di donazione, sugli appuntamenti e su tutte le iniziative promosse dall’associazione semplicemente inviando un messaggio WhatsApp al numero 388 589 5373.

"Siamo entusiasti di offrire ai nostri donatori uno strumento di comunicazione ancora più immediato e personalizzato", dichiara Raffaele Calafiore, Presidente dell’AVIS di Montevarchi.

"Il nuovo servizio WhatsApp ci permetterà di rispondere in modo tempestivo alle domande dei cittadini e di facilitare l’accesso alla donazione del sangue".

Perché donare il sangue? Donare il sangue è un gesto semplice ma di grande valore, in grado di salvare vite umane. Ogni giorno, ospedali e pazienti hanno bisogno di emoderivati per affrontare interventi chirurgici, terapie oncologiche e altre patologie. Come diventare donatore?

Per diventare donatore è sufficiente contattare l’AVIS di Montevarchi ai numeri 055 982 200 o 388 589 5373 (WhatsApp) oppure recarsi presso la sede in Piazza Magiotti 4.

AVIS Montevarchi: un impegno costante per la comunità L’AVIS di Montevarchi è un’associazione di volontariato che da anni si impegna a promuovere la donazione del sangue e a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di questo gesto altruistico.

“Essere un volontario AVIS significa vivere un’esperienza unica, fatta di crescita personale e di impegno per la comunità”, sottolinea il Presidente Calafiore.