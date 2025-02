Avis e donazioni. Ecco il nuovo servizio

Un nuovo strumento per restare informati sulla donazione del sangue. L’Avis di Montevarchi ha attivato un servizio WhatsApp dedicato ai donatori e a chi desidera avvicinarsi a questo gesto di solidarietà. Attraverso il numero 388 589 5373, sarà possibile ricevere informazioni su modalità di donazione, appuntamenti e iniziative dell’associazione in modo rapido e diretto. "Vogliamo offrire ai donatori un canale di comunicazione più immediato e accessibile", spiega Raffaele Calafiore, presidente di Avis Montevarchi. "Questo servizio ci consentirà di rispondere tempestivamente alle richieste e di facilitare l’accesso alla donazione del sangue".

L’importanza della donazione è sempre attuale. Ogni giorno, ospedali e pazienti hanno bisogno di sangue per interventi chirurgici, terapie oncologiche e trattamenti per malattie ematologiche. Un gesto semplice come la donazione può fare la differenza e salvare vite. Chi desidera donare può contattare l’AVIS Montevarchi al numero 055 982 200 o tramite WhatsApp al 388 589 5373. In alternativa, è possibile recarsi presso la sede in Piazza Magiotti 4 per ricevere informazioni e prenotare una donazione.

L’Avis di Montevarchi continua così il suo impegno nella promozione della cultura della donazione, sensibilizzando la comunità sull’importanza di questo gesto altruistico. L’associazione montevarchina ha una lunga storia alle spalle. Era il 30 luglio 1951, quando un gruppo di pionieri, 21 persone in tutto, decisero di affrontare in modo diretto e propositivo un argomento che all’epoca era circondato da non pochi pregiudizi, quello della donazione del sangue. Da allora di strada ne è stata fatta parecchia e oggi l’Avis di Montevarchi è un vero e proprio punto di riferimento.