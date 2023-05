Avanti ex macelli, asilo e le frazioni Tutti i lavori sulla rampa di lancio "Parco Presentini pronto ad agosto"

di Luca Amodio

Work in progress a Castiglion Fiorentino. Nuovi cantieri e altri in dirittura di arrivo. Il vice sindaco Devis Milighetti, assessore ai lavori pubblici, fa il punto della situazione, "in questo primo semestre ci siamo concentrati sulle macro opere, nella seconda parte dell’anno ci focalizzeremo sulle tante micro operazioni, soprattutto nelle frazioni". Grandi opere, sì perché nei prossimi giorni - settimana prossima, al massimo, dopo che il fischio d’inizio è stato posticipato di qualche settimana - inizieranno i lavori agli ex Macelli, davanti ai pini. Qui, oltre alla nuova caserma della municipale sorgerà anche una sala polivalente. Ed è questo primo lotto da cui prenderanno inizio i lavori e sarà propedeutico allo step 2, che prenderà il via in autunno, che riguarderà la stazione dei vigili. Ci sono poi i lavori al parco Presentini, dove si sta lavorando per la nuova pavimentazione del parcheggio che attualmente ha messo in stand by una trentina dei posti dedicati alla sosta. "Proprio adesso, con l’estate e i turisti, si iniziano i lavori?", aveva punzecchiato il Pd di Castiglion Fiorentino. "Quando si parla di cantieri esterni bisogna lavorare secondo certi criteri tecnici: un cantiere come questo necessità di lavorare con un clima primaverile estivo, ghiaccio e pioggia potevano dare problemi alla pavimentazione rendendola meno stabile", spiega Milighetti. "I lavori procedono spediti: si concluderanno entro agosto", garantisce il vice sindaco. Stessa deadline quella per i giardini di piazza Matteotti chiusi ormai da un paio di mesi dove è in atto un’operazione di restyling. "Si tratta di un lavoro complesso: stiamo rifacendo tutto il sistema di irrigazione e di illuminazione oltre che al nuovo pavimento. Purtroppo con il ritardo nelle consegne del Corten, con cui realizzeremo le nuove panchine, il termine dei lavori è slittato di qualche settimana". E poi ruspe arrivate settimana scorsa anche alla Spiaggina. Qui sorgerà un asilo nido per i bambini tra gli 0 e i 6 anni. Proprio ieri è stata demolita la tribuna dell’ormai ex campo da calcio di Castiglion Fiorentino. Un ricordo che se ne va, certo, ma dice Milighetti "è un ricordo che non era più adeguato alle normative, rimetterlo in sicurezza avrebbe richiesto costi altissimi. Con questo nuovo investimento, che riguarda 7mila metri quadrati, 2mila di questi saranno dedicati al nuovo plesso mentre i restanti saranno dedicati ad un’area verde oltre che ad un parcheggio che servirà tutta il complesso scolastico Ghizzi", conclude Milighetti.