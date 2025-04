Autosole, primo crac di stagione. Pullman contro due auto e un van. Sette feriti, notte di caos e paura

Serata di paura lungo l’autostrada A1. Alle 21:22 di domenica scorsa, un incidente si è verificato al chilometro 328 dell’Autostrada del Sole, in direzione nord, coinvolgendo un pullman, un minivan e due automobili. L’allarme è scattato intorno alle 21:20, quando la centrale operativa del 118 della Asl Toscana Sud Est ha ricevuto la prima segnalazione, facendo immediatamente scattare la macchina dei soccorsoi. La complessità dell’incidente ha reso necessario un imponente dispiegamento di mezzi di emergenza: sul posto sono intervenuti una squadra Blsd della Misericordia di San Giovanni Valdarno, due unità Blsd della Croce Bianca di Arezzo, e l’ambulanza infermieristica di Figline Valdarno, oltre alle forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

Il bilancio dell’incidente parla di sette persone coinvolte, tutti uomini, di età compresa tra i 30 e i 52 anni. Quattro di loro – di 52, 35, 30 e 32 anni – sono stati trasportati in codice giallo al Pronto Soccorso della Gruccia. Gli altri tre – di 44, 33 e 35 anni – sono stati invece condotti, sempre in codice 2 (condizioni di media gravità), al Pronto Soccorso di Ponte a Niccheri. Nonostante la dinamica violenta e il numero dei veicoli coinvolti, fortunatamente nessuno dei feriti è in pericolo di vita. I soccorritori, arrivati rapidamente sul posto, hanno garantito le prime cure e stabilizzato le condizioni dei feriti prima del trasporto in ospedale. I codici gialli attribuiti ai pazienti indicano traumi e contusioni significative, ma nessuna lesione che facesse temere conseguenze letali.

Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato i rilievi per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente, ancora tutta da chiarire. Dai primi riscontri, sembra che la collisione sia avvenuta in un momento di traffico sostenuto, ma sarà necessario attendere l’esito delle indagini per capire la catena di eventi che ha portato al coinvolgimento di ben quattro mezzi. Il traffico sull’Autostrada del Sole ha subito pesanti rallentamenti, con lunghe code e disagi per gli automobilisti diretti verso nord. Gli agenti hanno provveduto a regolare la circolazione, garantendo al contempo lo svolgimento delle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata.