Morte di Cristina Franchi, l’autopsia esclude l’omicidio: nessun segno di violenza o ferite

Terranuova Bracciolini (Arezzo), 15 gennaio 2025 – Potrebbe essere stata una caduta accidentale a provocare il ferimento e poi la morte, avvenuta a distanza di sette giorni in ospedale, di Cristina Franchi, la donna di 54 anni trovata stesa per terra e agonizzante nella propria abitazione la mattina del primo gennaio scorso.

L'autopsia, effettuata nel pomeriggio di mercoledì 15 gennaio alle Scotte di Siena dal professor Mario Gabbrielli, non avrebbe evidenziato segni di violenza o ferite da arma da taglio o oggetti contundenti, fatto che escluderebbe l'omicidio. Stando a quanto emerso la donna potrebbe aver inciampato e successivamente potrebbe essere caduta.

La coppia aveva festeggiato in casa, a Paperina, frazione di Terranuova Bracciolini (Arezzo), l'arrivo dell'anno nuovo per poi andare a dormire. Il marito, indagato dalla procura di Arezzo, avrebbe riferito di non essersi accorto di nulla perché subito dopo la mezzanotte sarebbe andato a letto. Al mattino la scoperta, l'arrivo dei soccorsi nella villetta e dei carabinieri per le indagini.

Cristina, madre di due figli, è morta poi il 9 gennaio in conseguenza del grave trauma riportato probabilmente nella caduta. Attualmente non ci sarebbero provvedimenti a carico del marito e al momento sarebbero esclusi da parte del pm Laura Taddei che coordina le indagini.