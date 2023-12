Automobilisti in frenata. Gli autovelox mobili tagliano la velocità. Il 71% rispetta i limiti

Il 71% degli automobilisti adesso viaggia rispettando i 50 km/h: prima erano soltanto il 23%. Non è una magia ma è il risultato dell’installazione delle "colonnine arancioni" di rilevamento velocità a Monte San Savino che da settembre sono state posizionate nelle arterie più trafficate del Comune. Nei loro primi mesi i sei T box hanno lavorato in silenzio elaborando statistiche sul traffico prima e dopo la loro installazione, per poi entrare definitivamente in funzione lunedì mattina, quando con il supporto della municipale sono scattate le prime 20 multe. E infatti la sanzione per i trasgressori della strada scatta soltanto quando in prossimità della postazione c’è una pattuglia che può contestare la violazione. Fatto sta che come dicono i numeri la loro presenza, con o senza agenti, ha fatto la differenza diminuendo drasticamente la velocità in ognuna delle strade controllate. In generale chi rispettava la segnaletica stradale e i suoi limiti prima era soltanto il 23% mentre adesso il numero è stato lievitato al 71%. Così il calo delle infrazioni è diminuito del 62% con la velocità media degli automobilisti che è scesa da 60km/h a 45 km/h che significa una riduzione di quasi del 25%. Sono inoltre crollate anche le gravi infrazioni cioè chi sforava di oltre 40 km/h i limiti consentiti arrivando fino a 90 km/h, velocità per la quale è prevista la sospensione della patente. I pirati della strada sono così passati dall’1,7% del totale al lo 0,26%. Sono questi i dati elaborati facendo una media di tutte le sei postazioni attive nelle arterie del Comune di Monte San Savino che si ritrovano anche in ciascuna strada in cui sono state attivate le colonnine. Nella S22 Poggio Fabbrelli la velocità media è passata da 61 km/h a 41 km/h con le velocità massime che si sono abbassate dai 132 km/h ai 113.

Stessa storia lungo Via Fiorentina, in prossimità dello stadio le Fonti, dove gli automobilisti hanno proceduto con 10 km/h in meno, passando da 52 km/h a 42; idem nella strada provinciale del Borghetto dove si passa da 60 km/h a 48 km/h. Mutatis mutandi le cose migliorano anche nella sp26 dove se prima la velocità media dei veicoli era di 65 km/h adesso passa a 45 km/h e nella Ss 73, in Viale Diaz, dove si passa da 47 km/h a 35 km/h. Da sottolineare la situazione nella Sp 327, che mette in collegamento la città del Sanovino con Foiano della Chiana, dove ogni giorno passano tra le 5mila e le 8mila auto dove sono stati posizionati ben due presidi vista l’alta incidentalità in quei km. Chi sfreccia lungo la provinciale raggiunge quasi i 150 km/h e nonostante la presenza dei dissuasori abbia ridotto la velocità media c’è sempre qualche pirata della strada, specie nella notte o di prima mattina. Chi gudiava superando i 90 km/h nella sp327 prima erano quasi il 2% degli automobilisti mentre con l’installazione dei T box il numero è sceso allo 0,34%.