Autolinee Toscane: come cambia il servizio per Capodanno e Befana

Con le vacanze scolastiche cambia l’organizzazione dei servizi di Tpl di Autolinee Toscane sul territorio di Arezzo e provincia. Le variazioni saranno in vigore fino a lunedì 6 gennaio compresi: tutte le corse con cadenza "scolastica" non saranno effettuate. Il 1 gennaio attivi solo i servizi festivi della linea Sft. Il 6 gennaio verranno svolti i servizi festivi. Per il servizio urbano di Arezzo il 1 gennaio è prevista un’interruzione dei servizi urbani dalle 12.30 alle 15.30. Il 6 seguiranno l’orario festivo.