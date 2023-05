Autolinee, potenziate le corse al San Donato Dal 12 giugno più bus da via Fiorentina

I residenti della zona lo avevano chiesto con una raccolta firme. Per loro, e non solo, arrivano buone notizie dalla compagnia di trasporti. Con l’entrata in vigore dell’orario estivo dei servizi bus, in partenza da domenica 11 giugno, Autolinee Toscane ha previsto l’intensificazione dei collegamenti da via Fiorentina verso l’area dell’ospedale San Donato e viceversa. In particolare, da lunedì 12 giugno saranno attivate tre coppie di corse, disponibili all’andata e al ritorno, che il gestore conta di poter confermare anche con il prossimo orario invernale che tornerà in vigore a settembre con la riapertura delle scuole. In tal senso, sono già in corso interlocuzioni tra Autolinee e l’amministrazione comunale. Collaborazione che era già iniziata lo scorso anno dopo la "rivoluzione" orari e fermate. Era settembre quando nasceva il nuovo alfabeto degli autobus, la nuova rete urbana. Fu necessario, infatti, il perfezionamento del servizio anche a seguito delle numerose segnalazioni da parte dei cittadini. Moltissime le segnalazioni, gli appelli di studenti, pendolari urbani e anziani. Fra le richieste anche l’importante collegamento fra via Fiorentina e l’ospedale. Intanto, queste le corse feriali, disponibili da lunedì 12 giugno, dalla zona di via Fiorentina con la linea N1 (sia dalla fermata al civico 339, all’angolo con via Malpighi, che dal civico 261 all’angolo con via Ubertini): partenze alle 7.32; 11.13 e 17.23. Buone notizie anche sul fronte lavoro. Stanno per partire due nuove classi dell’Accademia di Autolinee. La scuola che forma gratuitamente e assume i nuovi autisti. Queste debutteranno all’inizio dell’estate: una di circa 20 addetti è destinata al dipartimento Sud Arezzo-Siena.

Gaia Papi