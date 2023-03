Autolinee, domani modifiche ai percorsi e alle fermate dei bus

Autolinee Toscane

Arezzo, 24 marzo 2023 – Modifiche ai percorsi bus ad Arezzo per lo svolgimento degli eventi legati al Capodanno dell’Annunciazione promossi dalla Regione Toscana.

Dalle 14.30 alle 18 di sabato saranno chiuse al transito via Petrarca, via Roma, via Crispi (in entrambi i sensi di marcia) e piazza G. Monaco. Inoltre, sarà chiusa via Ricasoli, in questo caso dalle 14.30 alle 20, sempre di sabato. Questo il quadro delle variazioni alle linee urbane.

Linea A+

Le fermate Stazione (lato via Spinello), piazza G. Monaco Assicurazioni e via Crispi saranno sostituite dalla fermata provvisoria in viale Michelangelo. La fermata Stazione lato via Piero della Francesca sarà sostituita dalla fermata in via Baldaccio.

Linea B+

Le fermate Stazione lato via Spinello, piazza G. Monaco (lato galleria) e via Petrarca saranno sostituite dalla fermata al Terminal esterno.

Linea C

Le fermate di via Petrarca, piazza G. Monaco (lato Assicurazioni) e via Crispi saranno sostituite dalla fermata provvisoria in viale Michelangelo. Le corse non transiteranno dal centro storico ma devieranno per via Tarlati.

Linee D e E

Le fermate di via Roma, piazza G. Monaco (lato Inail) e via Crispi saranno sostituite dalla fermata Terminal esterno.

Linea G

Le fermate stazione (lato via Spinello), P.zza G. Monaco (lato assicurazioni) e via Crispi saranno sostituite dalla fermata Terminal esterno.

Linee N e N/1

Le fermate di via Petrarca, piazza G. Monaco (lato Inail) e Stazione (Piero della Francesca) saranno sostituite dalla fermata Terminal esterno.

Linea O

Le fermate di via Petrarca, piazza G. Monaco (lato Inail) e Stazione (Piero della Francesca) saranno sostituite dalla fermata Terminal esterno.

Linee P e P/1

Le fermate di via Petrarca, piazza G. Monaco (lato Inail) e Stazione (Piero della Francesca) saranno sostituite dalla fermata Terminal esterno.

Linea Q

Le fermate di via Roma e via Petrarca saranno sostituite dalla fermata Terminal esterno. Le fermate di via Petrarca, piazza G. Monaco (lato assicurazioni) e via Crispi saranno sostituite dalla fermata provvisoria di viale Michelangelo.

Linea R

Le fermate di via Roma, piazza G. Monaco (lato Inail) e Stazione (Piero della Francesca) saranno sostituite dalla fermata Terminal esterno.

Linea S

Le fermate di via Petrarca, piazza G. Monaco (lato assicurazioni) e via Crispi saranno sostituite dalla fermata provvisoria di viale Michelangelo.

Linea T

Le fermate di Stazione (Spinello), piazza G. Monaco Galleria e via Petrarca saranno sostituite dalla fermata provvisoria di Terminal esterno.

Linea S6

Dalle 14.30 alle 18 di sabato 25 marzo le corse faranno arrivo e partenza da Terminal esterno.