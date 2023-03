Auto incidentata esposta ai giardini Sicurezza stradale, messaggio forte

di Luca Amodio

Una macchina incidentata, completamente distrutta, esposta in piazza Garibaldi, a Castiglion Fiorentino. Un luogo di transito ma anche un parcheggio dove in molti che arrivano in paese lasciano la propria auto. Alle sue spalle la scritta: "Meglio un secondo per la vita che la vita in un secondo".

E’ la prima iniziativa del Comune di Castiglion Fiorentino di quella che sarà una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale che snoderà il suo percorso soprattutto sulle scuole del comune: verso i più giovani. "Perchè non ci siano più le famiglie disperate per la morte di un loro caro". Ha riassunto così, il sindaco Mario Agnelli, il senso di questo primo step di un progetto realizzato dall’amministrazione comunale con il coinvolgimento delle forze di polizia del territorio. Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte per i giovani tra i 15 e i 24 anni, un fenomeno che non ha risparmiato nemmeno il territorio castiglionese.

"Non esistono soltanto le stragi del sabato sera, si tratta di un fenomeno trasversale – sottolinea Agnelli – secondo le ultime statistiche le vittime sono soprattutto comprese tra i 46 e i 55 anni".

"Questa macchina incidentata (nella foto) vuol far riflettere sui comportamenti che abbiamo durante la guida, ovvero l’utilizzo del telefonino o velocità elevate", ha spiegato il comandante della municipale, Marcellino Lunghino. "Il 90% di tutti gli incidenti stradali potrebbe essere evitato adottando comportamenti corretti".

"E’ importante perché immagini così scioccanti possono insegnare a noi giovani, neo patentati, di non esagerare", ha commentato Elisa Leonardi, studentessa della classe quarta del liceo linguistico. "Come docente mi è capitato di perdere uno studente in un incidente stradale. C’è bisogno di sensibilizzare i giovani di fronte a questo fenomeno grazie anche a queste iniziative", aggiunge Sauro Tavernesi preside dell’Isis da Castiglione che sarà al centro di alcune attività nella campagna. Infatti il prossimo appuntamento, in calendario il 13 aprile, sarà all’aula magna del liceo castiglionese dove gli studenti della classi quarte incontreranno l’associazione "Lorenzo Guarnieri". Poi, altro momento sarà il prossimo 17 aprile, quando i ragazzi della scuola media "Dante Alighieri" incontreranno a teatro l’associazione "Andrea Nardini" e l’"associazione italiana familiari e vittime della strada". Per finire, con la collaborazione dell’associazione Dog, il prossimo 1 e 15 aprile ci saranno due postazioni fisse di fronte Porta Fiorentina in cui verrà distribuito materiale di prevenzione e materiale informativo sugli effetti dell’alcol alla guida. Ci sarà anche un simulatore di guida dove si potrà sperimentare gli effetti fisici dovuti all’assunzione di alcol attraverso appositi occhialini.