Auto e moto si scontrano. Paura in via Alfieri. Ferito un giovane

Scontro tra auto e motorino. I mezzi dell’emergenza urgenza della Asl ieri pomeriggio, intorno alle 17, sono intervenuti in via Alfieri per un incidente che ha coinvolto un’auto ed un motorino. Nello scontro è rimasto ferito un uomo di 34 anni. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Bianca di Arezzo, un’auto infermierizzata di Arezzo e Polizia Municipale. L’uomo è stato trasportato con il Pegaso 2 all’ospedale le Scotte di Siena in codice giallo.