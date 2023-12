Auser, ragazze over 60 lanciano il mercatino Le "ragazze over 60" di Foiano si ritrovano ogni venerdì per condividere un'attività benefica: lavori artigianali realizzati con materiali donati da un associato. Il ricavato della vendita sarà devoluto al Pronto Donna per aiutare le donne vittime di maltrattamenti.