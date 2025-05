Attività fisica per la salute. Torna l’Afa Day

Domani Cortona ospita "Afa day Valdichiana Aretina" una giornata dedicata alla promozione della salute, della prevenzione e del benessere psicofisico. La città etrusca vanta i numeri più alti di adesione all’attività fisica adattata. L’iniziativa si aprirà alle ore 15 nella sede della Polisportiva Val di Loreto a Tavarnelle con i saluti istituzionali delle autorità sanitarie e comunali, seguiti da una serie di interventi informativi e formativi dedicati alla salute, all’alimentazione e all’importanza del movimento nella prevenzione delle patologie croniche. Alle ore 17:30, sarà possibile partecipare all’Archeotrekking lungo il Rio Loreto fino al Parco Archeologico del Sodo di Cortona, con visita guidata gratuita. La giornata si concluderà alle ore 19:30 con una cena sociale salutare, organizzata dalla Polisportiva Val di Loreto. "Siamo molto soddisfatti della risposta della popolazione - confermano l’assessore alle politiche sociali Lucia Lupetti e alla Sanità Silvia Spensierati - auspichiamo in un incremento dei corsi magari diversificando con intento di coprire più persone possibili ed offrire sempre più servizi mirati. Siamo orgogliosi delle nostre associazioni che hanno sempre risposto e siamo certi continueranno a farlo. L’obiettivo è coinvolgere sempre di più la popolazione e offrire la possibilità di mantenersi in buona forma fisica". L’evento, organizzato da Asl Tse con il patrocinio del Comune di Cortona si svolge in collaborazione con numerosi partner del territorio, tra cui i Lions Club della zona, le Misericordie di Cortona, Camucia, Terontola e della Valdichiana oltre a varie realtà locali.