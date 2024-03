Attività educative da organizzare. Via alle proposte

MONTEVARCHI

Cercasi soggetti idonei interessati per organizzare e gestire attività educative, sportive, ludiche e ricreative, rivolte a bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 ed i 14 anni. Il Comune di Montevarchi (nella foto il sindaco Silvia Chiassai) ha pubblicato una manifestazione d’interesse per portare avanti una serie di eventi che si terranno nel periodo compreso tra il 10 giugno e il 31 agosto 2024. La manifestazione di interesse, nello spirito di sussidiarietà e collaborazione, è rivolta a tutti i soggetti del terzo settore, enti pubblici, società o associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate o federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano. La procedura, necessaria per poter definire il quadro dell’offerta estiva cittadina, prevede la presentazione di una proposta tecnica-organizzativa sull’organizzazione dei centri estivi 2024, in modo da individuare soggetti idonei e interessati ad organizzare attività estive sul territorio comunale e istituire un elenco di gestori presso cui le famiglie potranno effettuare le iscrizioni. La candidatura, corredata dagli allegati previsti dall’avviso, dovrà essere inviata esclusivamente via pec all’indirizzo del Comune di Montevarchi. Il termine ultimo sarà martedì 9 aprile. Nel periodo estivo, complice la chiusura delle scuole, sono molte le iniziative che vengono organizzate per bambini e ragazzi. Un modo per divertirsi e socializzare. C’è però bisogno, naturalmente, di una gestione e di una organizzazione a monte a cui il Comune, da solo, non può provvedere.