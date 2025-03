Atti vandalici su 30 auto in sosta. I cittadini chiedono le telecamere

Un raid vandalico nel vero senso della parola. Oltre 30 auto prese di mira, specchietti spaccati e rabbia a fior di pelle per coloro che nelle prime ore del mattino di lunedì hanno dovuto fare i conti con la triste realtà. Siamo a San Giovanni, in Via della Costituzione nel quartiere Bani teatro negli scorsi giorni di un episodio che ha creato non poca rabbia per i residenti. Se è stata o meno una bravata di pessimo gusto saranno solo le autorità competenti a stabilirlo, di sicuro il danno creato è veramente rilevante anche perché, all’atto pratico, sono soldi che i diretti interessati avrebbero fatto volentieri a meno di spendere. Si può andare dalle 100 euro per uno specchietto normale alle oltre 2000 per le auto di grossa cilindrata, di ultima generazione, che hanno al suo interno un circuito elettrico. E tutto, naturalmente, senza ragione perché è impossibile trovare una giustificazione per questo atto vandalico che ha colpito una strada lunga diverse centinaia di metri con tante auto scelte, così per dire, a campione.

"Lunedì ci siamo svegliati con questa bella sorpresa - afferma Luigi Imparato uno dei residenti - e purtroppo non abbiamo potuto far altro che presentare denuncia ai carabinieri che, nelle ore successive al fattaccio, hanno cercato di poter trovare qualche elemento che potesse ricondurre all’autore o agli autori del gesto. Ma il problema è un altro".

Lungo tutta la strada non ci sono videocamere di sorveglianza, ecco dove nasce la rabbia principale: "Via della Costituzione è una delle strade più lunghe e abitate del quartiere Bani ciononostante non c’è traccia di una telecamera. Anche i Carabinieri sono in difficoltà, stanno cercando di poter arrivare ai responsabili con alcuni filmati di privati ma è difficile. Quanto potrà costare al Comune l’istallazione di qualche telecamera per rendere più sicura la strada?. Abbiamo diritto anche noi a un pizzico di sorveglianza in più". Quello di lunedì è un caso isolato, non mancano però altri episodi seppur di minore entità: "Molti di noi hanno il garage sotterraneo, quasi giornalmente troviamo un regalo soprattutto interruttori spaccati e altri piccoli dispetti. Anche qui più volte è stato fatto presente ma nessuno ha trovato il modo di poter porre rimedio". La notizia, naturalmente, ha fatto il giro dei social tanto che sono stati segnalati episodi simili in via Milano, dalla parte opposta della città, oltre che nel quartiere Oltrarno con diverse auto graffiate nel giro di pochi giorni.