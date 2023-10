Atti vandalici al parco pubblico di Badia Agnano

Arezzo, 22 settembre 2023 – "Cartelli distrutti, pali divelti, tavoli bruciati ed il tutto contornato da un tappeto di cicche e sporcizia varia in terra". La denuncia arriva dal gruppo Alleanza per Bucine che ha ricordato un nuovo episodio di danneggiamenti agli arredi urbani ed alla cartellonistica nel territorio comunale. Stavolta il fatto si è verificato in un parco pubblico nella frazione di Badia Agnano, appena fuori dal paese e lungo la viabilità principale. "A coloro che si rendono responsabili di questi comportamenti dovremmo far capire che non danneggiano cose di altri, ma producono un danno a tutta la comunità compresi loro stessi - ha detto il consigliere Jerry Mugnaini - È svilente ed al contempo intollerabile assistere a questi fatti; viviamo una situazione economica complicata a livello di bilancio Comunale e dover impiegare personale e risorse per riparare a questi misfatti è assurdo. Chiediamo all'amministrazione di intensificare i controlli e di aggiungere telecamere nel territorio come deterrente a certi episodi - ha aggiunto la minoranza - Non possiamo però non chiedere al contempo un supporto ai nostri concittadini ed in particolare alle famiglie, che debbono educare i nostri figli ad un maggior senso civico e rispetto verso la comunità. Auspichiamo che queste denunce conducano ad un maggior senso di responsabilità da parte di tutti; la comunità di Bucine e dei bucinesi è ben altro".