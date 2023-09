Attacco a Napolitano: "Zucchini si dimetta"

Il presidente del centro di aggregazione Serristori di Castiglion Fiorentino Romano Zucchini, nel giorno della morte di Napolitano ha pubblicato un suo attacco sui social: "Se ne è andata una delle ultime zecche rosse, finalmente".

"Stavolta scrive il Pd- ha capito di averla fatta grossa e così ha tentato di rimediare scrivendo che si riferiva alle ”zecche dei suoi cani“. Una scusa patetica che infatti ha rimosso.

Qualcuno dei suoi protettori sostiene che in privato uno scrive quello che gli pare. Non è così, uno che ha una carica pubblica non può scrivere quello che gli passa per la testa, specialmente nei social".

E così il Pd chiede al sindaco e al presidente dell’Ente Serristori di prendere posizione sulle affermazioni di Zucchini e lo invitino a dimettersi. Dimissioni che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni.